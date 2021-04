Wendell Carter Jr valide son nouveau départ avec une victoire… contre les Bulls

La victoire du Magic cette nuit face aux Bulls avait une saveur particulière, surtout pour Wendell Carter Jr, qui affrontait donc l’équipe avec laquelle il évoluait il y a encore trois semaines, jusqu’à ce qu’il fasse partie de l’échange qui a envoyé Nikola Vucevic dans l’Illinois.

Plus que de simples retrouvailles, Wendell Carter Jr. en a fait une question d’honneur et s’est illustré avec un joli double-double (19 points, 12 rebonds) ainsi que quelques coups d’éclat notables face au pivot monténégrin.

« Ça signifie beaucoup de retrouver une équipe qui vient de vous échanger », a-t-il déclaré après le match. « Surtout quand on est un nouveau joueur, on veut avoir un impact et peser sur la victoire. Ce soir, je pense que j’ai fait du bon travail en aidant mon équipe à gagner. C’était un moment particulier, c’est sûr. J’ai beaucoup de bons souvenirs avec l’équipe des Bulls, avec le staff. Mais en même temps, je comprends que c’est un business. Nous pouvons rire avant le match, mais une fois que le match commence, c’est le moment d’y aller à fond ».

Acclimatation réussie

Les victoires se font rares depuis son arrivée (3v-6d), alors autant les apprécier à leur juste valeur.

Pour Wendell Carter Jr, celle-ci vient en plus confirmer son acclimatation réussie à son nouvel environnement. En avril, l’intérieur tourne à 14.6 points, 8.7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en moyenne.

« Les derniers matchs à Chicago ont été difficiles pour moi d’un point de vue individuel », a-t-il ajouté après avoir signé un troisième match à au moins 19 points et 12 rebonds sous ses nouvelles couleurs. « Puis je suis arrivé à Orlando, qui était en reconstruction. Il fallait juste jouer et avoir un impact sur la victoire. Je pense que je l’ai fait jusqu’à présent. J’ai l’impression que le fait d’être à Orlando est une opportunité pour moi de montrer mon jeu, de montrer que je peux avoir cet impact sur la victoire. C’est une énorme opportunité pour moi, de venir à Orlando. Je vais faire tout ce que je peux pour m’épanouir ».