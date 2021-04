La chance chez Luka Doncic, ça se provoque

Chez les Mavs, la règle est simple : ne jamais parier contre Luka Doncic. Dwight Powell avait par exemple mis un billet sur son coéquipier, pour qu’il rentre ce tir au buzzer face aux Grizzlies. Leur coach Rick Carlisle se serait retenu de tout pari, car ce dernier a retenu la leçon : il dit avoir perdu des milliers de dollars en misant contre les tirs improbables de son meneur.

Il y a quelques jours, Luka Doncic avait d’ailleurs réussi un « trick shot » invraisemblable en mêlant numéro de jongles, au pied, avec un tir en dehors du terrain et derrière le panier.

« Chaque fois qu’on arrive à l’entraînement et qu’il est en train de s’étirer sur une table derrière le panier, et qu’il dit : ‘Hey, coach, si je rentre ce tir, l’entraînement est terminé ?’, je le regarde toujours en disant : ‘Oublie ça, pas question’, parce qu’il va le mettre, d’une manière ou d’une autre. »

C’est dans ce même esprit que le Slovène, auteur de 25 de ses 29 points en seconde période, a converti un shoot des plus improbables cette nuit, non pas à l’entraînement donc, mais sur le parquet des Grizzlies pour arracher une victoire importante face à un concurrent direct.

On avait Houdini, il nous a fait sortir d’ici en vie

Un tir ou plutôt une sorte de prière au buzzer, un « floater » en déséquilibre envoyé avec un pied juste devant l’arc pour permettre à son équipe, menée de deux points avant cela, de s’imposer sur le fil.

« J’étais vraiment surpris lorsqu’il est tombé dedans », ne cache pas le meneur, évoquant un soupçon de chance. « Si mon équipe me fait confiance dans ce genre de moment, je vais continuer à bosser dessus. Ce sont les meilleures sensations. »

Des sensations qu’il a déjà connues par le passé, avec son tir d’anthologie l’été dernier dans la « bulle » d’Orlando au premier tour face aux Clippers. « Parfois vous allez le mettre, mais parfois vous allez le rater aussi », relativise Luka Doncic qui, selon ESPN, affiche un 10/25 (40%) en carrière sur les tirs pour égaliser ou reprendre l’avantage dans les 30 dernières secondes d’un match.

Soit déjà un meilleur pourcentage que quelques légendes de la ligue, comme LeBron James (57/178 – 32%), Kevin Durant (43/143 – 30%) ou Damian Lillard (37/106 – 35%).

« Il est vraiment très spécial et unique pour ce genre de choses », poursuit son coach. « Il voit des angles et des possibilités et a un mode de fonctionnement que très peu d’entre nous peuvent sonder. C’est assez surprenant. […] C’était l’un de ces soirs heureux dont on s’est sortis. On avait Houdini, il nous a fait sortir d’ici en vie. »