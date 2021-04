OG Anunoby se réinvente à la création pour des Raptors en manque d’arrières

Privés de Gary Trent Jr. mais aussi de Kyle Lowry, Fred VanVleet et DeAndre’ Bembry, les Raptors étaient bien limités en arrières hier soir face à San Antonio. Du coup, OG Anunoby a été décalé de l’aile sur le « backcourt ».

Au final, l’expérience a été concluante avec 22 points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour l’intéressé, et la victoire au bout pour Toronto (117-112).

« On a mis en place quelques systèmes pour lui en début de match. Il arrivait à passer l’écran comme il sait le faire et ensuite, ils sont passés sous beaucoup de nos écrans donc je lui ai dit de commencer à prendre du recul et de prendre le tir à 3-points, comme feraient nos arrières. Il l’a bien fait et il a aussi été très bon sur DeRozan. Il lui a rendu la tâche difficile la plupart du temps. »

Face à son ancien coéquipier, et mentor, OG Anunoby a effectivement fait feu de tout bois, démontrant sa progression constante aux tirs, avec un joli 4/7 derrière l’arc, et une performance globalement maîtrisée.

Utilisé davantage à l’initiative de l’attaque, avec le seul Malachi Flynn comme arrière « de métier », OG Anunoby a assuré avec brio, partant à la corde pour le layup ou fixant la défense pour lâcher la passe à son intérieur qui roule (Khem Birch, Pascal Siakam ou Chris Boucher).

« C’est amusant de voir l’envers du décor. J’ai toujours pensé que c’était un gars plutôt taiseux avant d’arriver ici, presque comme Kawhi vu la manière dont il se comporte. Mais ce n’est pas du tout le cas ! », raconte Gary Trent Jr. sur TSN. « Il est très intéressant, il a beaucoup de centres d’intérêt. »

« Il était raide comme un piquet au début »

DeMar DeRozan peut confirmer. L’arrière vétéran des Spurs était aux premières loges pour attester de la progression de son ancien poulain. Le rookie de l’époque n’est plus seulement un athlète incroyable avec ses épaules de déménageur, il est devenu un joueur complet, capable d’artiller de loin comme de distribuer sur le pick & roll.

« Il était raide comme un piquet au début », rappelle DeMar DeRozan. « Maintenant il porte la balle, il part en dribble, il a un jeu au poste bas. Je l’ai beaucoup vu cet été, on s’est entraîné ensemble et voir ses progrès techniques depuis ses débuts, ça en dit long sur son amour et son appréciation du jeu. Il en a fait du chemin. Il mérite tout ce qui lui arrive. J’espère qu’il va continuer à grandir. C’est beau à voir, et c’est bon de jouer face à lui. Je suis content d’avoir pu faire partie de son début de carrière. »

Après leur défaite face à Atlanta, les Raptors ont bien redressé la barre, et ce, avec un cinq plutôt baroque et une rotation clairement réduite.

De quoi redonner le sourire à Nick Nurse, qui va continuer à responsabiliser OG Anunoby… peu importe le poste !

« Je leur ai un peu chauffé les oreilles à propos de notre dernier match et le manque de circulation de balle plus le manque d’énergie en défense. Et ils ont bien répondu [hier] soir », conclut l’entraîneur. « On a besoin qu’OG soit ce type de joueur [polyvalent] parce que je pense qu’il va encore jouer un peu à l’aile, un peu en 2, un peu en 4. Il continue à progresser techniquement. »