Memphis trace sa route

L’enfer leur était promis après le All-Star break, compte tenu d’un calendrier surchargé (40 matchs en 68 jours), mais les Grizzlies parviennent pour le moment à très bien négocier leur deuxième partie de saison.

Sur une série de quatre succès consécutifs, et même sept victoires sur ses dix dernières rencontres (les trois défaites ont toutes eu lieu contre le Jazz), Memphis ne cesse ainsi de remonter au classement à l’Ouest, pendant que ses concurrents directs (San Antonio, Golden State) connaissent, eux, un gros coup de mou.

Surtout, le succès autoritaire des Grizzlies chez les Hawks la nuit dernière, couplé au revers des Spurs chez les Nuggets, a permis aux hommes de Taylor Jenkins de prendre deux matchs d’avance sur leur rival texan. Tous les voyants sont donc au vert dans le Tennessee.

« Cela nous donne beaucoup de confiance », confiait Ja Morant au Daily Memphian, à propos de la belle passe actuelle de sa formation. « Je ne suis pas en train de dire que nous n’en avions pas auparavant, mais j’ai la sensation que cela démontre ce dont nous sommes capables. Cela prouve que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes de cette ligue et gagner des matchs. J’ai la sensation que nous allons dans la bonne direction. »

Même son de cloche chez Jonas Valanciunas, le joueur le plus régulier de l’équipe depuis le début de cet exercice 2020/21, concentré avant tout sur le collectif.

« Toutes les équipes veulent disputer les playoffs et grimper aussi haut qu’elles le peuvent au classement », expliquait le pivot lituanien. « Et c’est notre objectif. Nous voulons participer aux playoffs et être une équipe victorieuse. Mais nous sommes encore une jeune équipe, qui essaie d’atteindre son meilleur niveau. »

Un banc précieux et productif

Si, à l’instar de Ja Morant (19 points, 7 rebonds, 7 passes) et Jonas Valanciunas (19 points, 11 rebonds), le cinq de départ des Grizzlies a été particulièrement performant la nuit dernière (101 des 131 points marqués par la franchise), ce sont d’abord les remplaçants de Memphis qui ont renversé les Hawks en première mi-temps. Au moment où Atlanta comptait jusqu’à 14 unités d’avance.

« Notre banc a trouvé un bon rythme, avec différents joueurs qui contribuent de bien des manières », estimait Taylor Jenkins. « L’intensité défensive avec laquelle nos remplaçants jouent est vraiment impressionnante. »

Un apport bienvenu pour les Grizzlies, qui doivent composer depuis le début de saison avec l’indisponibilité de Jaren Jackson Jr, les allées et venues à l’infirmerie de Justise Winslow, les cas de Covid-19 ou encore les pépins physiques de plusieurs autres éléments (Ja Morant, Brandon Clarke, De’Anthony Melton…).

« Je donne beaucoup de crédit aux joueurs qui entrent en jeu alors qu’ils n’ont pas eu beaucoup de minutes cette saison », avouait Ja Morant au sujet de la productivité de sa « second unit ». « Nous avons des blessés, des joueurs sur le carreau. Mais ils ont su hausser leur niveau de jeu et ils jouent vraiment bien. Honnêtement. »

Retour des vestiaires tonitruant

Comme face aux Sixers ce week-end, Memphis s’est appuyé sur un excellent troisième quart-temps pour construire sa victoire face aux Hawks. Sur ces douze minutes, la franchise du Tennessee l’a emporté sur le score de 43 à 23, en trouvant de bonnes positions de shoot grâce à une excellente circulation de balle.

« Nous avons super bien shooté et fait bouger le ballon », jugeait ainsi Taylor Jenkins. « Lors de deux de nos trois derniers matchs, nous avons réussi de gros troisièmes quarts-temps. Tout le mérite revient aux joueurs, qui cherchent des moyens de s’améliorer et progresser tout au long du match. »

Et quel meilleur exemple pour illustrer cette déclaration du coach des Grizzlies que le coup de chaud de Grayson Allen après la pause, contre Atlanta ?

Auteur de 30 points, dont 18 rien que dans le troisième quart-temps, l’arrière a été le principal instigateur de ce « run » de 29-11, réussi en six minutes et finalement fatal aux Hawks, en compagnie de Ja Morant.

Un jour après Dillon Brooks, c’est donc un autre extérieur de Memphis qui a flambé au retour des vestiaires, pour lancer ses coéquipiers vers un nouveau précieux succès.

« Je me sentais bien », livrait Grayson Allen après la partie. « Ce qui est vraiment cool, c’est que comme face au Heat, quand Dillon (Brooks) était chaud, tout le monde me cherchait et essayait de me passer la balle quand je me déplaçais. C’est quelque chose de vraiment cool, qui démontre l’altruisme de notre équipe. »