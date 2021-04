De quoi souffre Giannis Antetokounmpo ?

L’absence de Giannis Antetokounmpo lors de la rencontre entre les Warriors et les Bucks n’était pas prévue. Certes, après son match historique face au Blazers, le Grec avait été mis au repos face aux Kings pour cause de genou gauche douloureux, mais c’est pendant son échauffement avant le match à San Francisco qu’il a ressenti les mêmes douleurs et le staff médical des Bucks a préféré ne prendre aucun risque.

Lors du point presse avant le match, Mike Budenholzer se voulait rassurant quant à la santé de sa star mais tenait toutefois à ne pas mettre la charrue avant les bœufs.

« Je ne pense pas que ce soit sérieux mais je ne pensais pas qu’il raterait le match de ce soir. Donc on doit se concerter et étudier la situation, » a-t-il expliqué. « Je ne peux pas trop en dire parce que je n’ai pas toutes les informations mais mon instinct me dit que ce n’est pas quelque chose de grave. Évidemment, la santé de nos joueurs est primordiale donc on va voir comment il se sent dans les prochains jours. »

« Ne peut pas sacrifier le long terme au profit d’une poignée de matches en avril »

L’absence de Giannis Antetokounmpo, mais aussi celle de P.J. Tucker, a toutefois un effet domino puisque ça oblige Mike Budenholzer à tirer sur d’autres joueurs, en particulier Kris Middleton et Jrue Holiday. L’ancien coach d’Atlanta est toutefois connu pour gérer, parfois même trop, le temps de jeu des ses joueurs majeurs.

Il garde d’ailleurs en tête les playoffs pour être sur que son équipe arrive en phase finale au sommet de sa forme.

« On fait attention à la masse de travail des autres joueurs, que ce soit en termes de temps de jeu mais aussi de responsabilités puisqu’on en attend plus de certains avec les absences des uns et des autres, » décrit-il. « Que ce soit pour nos joueurs majeurs ou pour le 15e homme, on essaie de garder notre objectif final en tête. C’est le plus important et on ne peut pas sacrifier le long terme au profit d’une poignée de matches en avril. »

Propos recueillis à San Francisco.