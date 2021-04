La Under Armour customisée de Stephen Curry va être mise aux enchères

Customisée par Kreative Custom Kicks, la paire d’Under Armour « Curry Flow 8 » portée par Stephen Curry lors de son dernier match à Atlanta a fait le tour du Web. Le double MVP l’a ainsi utilisée pour soutenir la communauté asiatique, stigmatisée depuis le début de la pandémie de Covid-19 et meurtrie suite aux tueries d’Atlanta.

On pouvait y voir Bruce Lee et sa famille dessinés (à la main) sur l’empeigne d’une chaussure et le portrait de l’expert des arts martiaux sur l’autre, ainsi que le message suivant : « Sous les cieux, il n’y a qu’une seule famille ».

« De toute évidence, ce que Bruce Lee représentait en termes d’unification des gens était fort, en parlant de l’harmonie collective de tous ceux qui viennent de différents milieux, de différentes races, mais surtout de son héritage asiatique », a déclaré Stephen Curry. « Je pense qu’il a beaucoup de citations, de récits et de thèmes qu’il a constamment abordés et qui sont toujours d’actualité aujourd’hui. Je sais que sa fondation fait beaucoup pour faire vivre tout cela, pour avoir un impact sur la vie des gens et pour continuer à susciter le changement ».

En partenariat avec la Fondation Bruce Lee, le modèle va ainsi être mis aux enchères afin de récolter des fonds pour les familles des huit victimes de la fusillade d’Atlanta. Une initiative saluée par Jeremy Lin et Steve Kerr.

« Il comprend le pouvoir qu’il détient, que ce soit pour récolter de l’argent ou pour sensibiliser les gens. C’est juste un athlète incroyablement réfléchi et conscient de sa part », a souligné le coach des Warriors.

La date de la mise aux enchères de la paire portée par Stephen Curry n’est par contre pas encore connue.

