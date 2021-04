Programme du soir | Les Celtics accueillent les Sixers… sans Evan Fournier

À 01h30, il y aura également le duel entre les Hawks et les Pelicans (beIN Sports Max 4), mais également un autre entre les Raptors et les Lakers.

Un peu plus tard, à 02h00, Miami accueille Memphis alors qu’à 04h00, Golden State va tenter de se relancer face aux Bucks. Pas une mission facile. Quant aux Clippers, ils reçoivent les Blazers dans le même temps.

