James Borrego : « Notre identité doit rester la même »

Les Hornets sévèrement battus à Boston cette nuit (116-86), James Borrego a eu un aperçu de l’ampleur de la tâche qui l’attendait pour les semaines à venir : ne pas voir son équipe sombrer à l’aube du sprint final en l’absence de deux de ses joueurs majeurs (LaMelo Ball et Gordon Hayward), actuellement blessés.

Point question de tout chambouler, même si le forfait de tels joueurs affaiblit considérablement son équipe. Pour essayer de rester positif, Borrego a estimé que son groupe actuel avait tous les éléments pour traverser ce moment difficile.

« Notre identité doit rester la même. On doit peut-être même en faire plus au niveau de la circulation du ballon. Notre rythme doit aussi continuer de nous pousser, pour nous procurer des paniers faciles », a-t-il énuméré. « On a perdu trois créateurs significatifs, on va devoir compter sur d’autres gars qui vont devoir élever leur niveau pour créer en attaque pour nous, notamment Devonte’ (Graham) et Terry (Rozier), Cody Zeller va devoir en faire plus aussi, Miles Bridges, PJ Washington… Il y a pas mal de gars qui vont devoir élever leur niveau de jeu et le faire collectivement. Ce ne sera pas la responsabilité d’un seul joueur pour remplacer Gordon (Hayward), Malik (Monk) et LaMelo (Ball). »

Pratiquement le même groupe que sur la fin de saison dernière

Un groupe quasi similaire à celui qui a terminé la saison dernière, sans Gordon Hayward ni LaMelo Ball, qui est donc capable de grappiller quelques victoires sur ce mois d’avril, en espérant des retours début mai, sans particulièrement modifier sa philosophie.

« On va rester qui on est, on va juste devoir le faire avec des gars différents, une façon différente d’écarter le jeu et des cinq différents. Ce groupe l’a déjà fait par le passé, c’est le groupe avec lequel nous avons fini la saison dernière, et il a montré qu’il était capable de se procurer des tirs de qualité en attaque, jouer avec du rythme. J’attends la même chose pour qu’on puisse continuer à aller de l’avant », a ajouté Borrego.

Alors que le coach a pu compter sur Devonte’ Graham pour reprendre le flambeau à la mène depuis la fracture du poignet de LaMelo Ball, le principal ajustement suite à la blessure au pied de Gordon Hayward va concerner Miles Bridges, qui sera utilisé différemment en fonction des oppositions.

« Je vais le gérer match par match. Il va osciller entre le poste 3 et le poste 4, ça dépendra si on joue small-ball ou non, avec PJ en cinq et Miles en quatre, ce qui peut nous être bénéfique. Chaque soir, les rotations seront différentes. C’est mon job, j’aviserai au jour le jour. J’ai assez de joueurs pour faire le boulot, on l’a déjà fait par le passé, avec les jumeaux Martin, Jalen (McDaniels), Cody (Zeller) et Brad Wanamaker en sortie de banc. Voilà pour les dix joueurs. A quoi la rotation va-t-elle ressembler ? Ce sera différent à chaque soir. C’est la beauté de ce challenge, mais j’ai déjà vu ce groupe à l’œuvre par le passé, en dehors de Brad Wanamaker qui est arrivé récemment, donc je suis très à l’aise avec. »

Le menace de tout perdre

Passé de la quatrième à la sixième place suite à sa défaite à Boston, Charlotte a fait partie des très bonnes surprises de la saison à l’Est. Mais la dégringolade pourrait rapidement se poursuivre, avec le risque de voir ces deux blessures majeurs gâcher un parcours jusque-là impressionnant.

La situation est loin d’être évidente, mais en comparaison avec les dernières saisons, plutôt moroses en Caroline du Nord, le challenge est plutôt alléchant.

« Je ne peux pas m’en préoccuper en ce moment, on doit prendre les matchs les uns après les autres », a pour sa part répondu le coach au sujet du classement et de la potentielle participation des Hornets à la « post-season ». « Bien sûr, il y a beaucoup de changement et je sens bien que c’est différent aujourd’hui au sein de notre équipe, avec nos absents qui vont nous manquer. La mentalité, c’est que c’est au joueur qui sort du banc de prendre la relève et qu’on prend un match à la fois. On ne regarde ni devant, ni derrière. C’est le moment présent qui nous importe seulement. Si on fait notre job, ça ira sur la fin. Je vois cette fin de saison comme une magnifique opportunité pour notre franchise et notre groupe. Ce qu’on veut dire, c’est qu’on est là et qu’on compte bien y rester. On a les gars capables de faire le job. On n’a pas d’excuse, on ne se plaint pas. On avance. Ça nous renvoie à la saison passée, à tout notre travail, tout ce temps qu’on a passé ensemble. Notre travail a été interrompu la saison dernière, ce groupe a la chance de finir ce qu’il avait commencé avant que la saison ne soit suspendue. Nous allons nous battre, c’est le défi. »