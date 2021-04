Celtics – Hornets : Evan Fournier prend ses aises

Comme souvent cette saison, les Celtics débutent assez doucement ce match. Peu de rythme, le ballon est souvent arrêté, et Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker alternent les tirs sans grande réussite. A l’inverse, Terry Rozier brille par son agressivité sur ce parquet qu’il connaît bien. LaMelo Ball et Gordon Hayward absents, il a plus de responsabilités et il inscrit 10 des vingt premiers points de son équipe. (20-15).

Mais petit à petit Boston monte en puissance. Sixième homme de luxe, Evan Fournier est très efficace dès son entrée en jeu. Son jeu sans ballon apporte du mouvement, tout comme son agressivité derrière les écrans. Sous son impulsion, Boston recolle au score à la fin du premier acte (26-25).

La puissance et le talent des Celtics

Grâce à leur « second unit », les Celtics ont retrouvé leur collectif et chacun joue pour l’autre. Tatum joue avec plus de justesse et surtout, il ne prend plus de tirs compliqués. Charlotte ne peut rien faire : Fournier, Smart et Tatum sont juste trop forts pour eux. Le Français ne se pose plus de questions et son tir à 3-points avec la faute fait lever tout son banc. Les Hornets encaissent un 19-4 (44-30). Lors d’un temps-mort, James Borrego demande à ses hommes d’être plus durs en défense, mais les Celtics déroulent. Smart envoie Williams à l’alley oop et de belles séquences défensives associées au talent offensif de Walker ou Tatum permettent à Boston de rentrer au vestiaire avec une belle avance (58-43).

Pour l’entame de la deuxième mi-temps, Marcus Smart prend les choses en main, et il délivre plusieurs belles passes à Tatum ou Walker. L’écart ne cesse de grimper pour des Hornets qui ne parviennent plus à défendre leur ligne à 3-points, et malgré les efforts de Rozier, Charlotte compte plus de 20 points de retard (81-60).

Evan Fournier comme un poisson dans l’eau

Revenu en jeu, Evan Fournier confirme qu’il peut être un redoutable sixième homme. Il joue juste, et il a la responsabilité de créer du jeu pour les autres et il le fait bien. Tatum et Williams encore dans les airs en profitent. A 12 minutes du terme, Boston a tué tout suspense (98-70). Fournier continue son récital offensif et les deux coachs ouvrent leurs bancs respectifs (109-81).

L’occasion de voir Tacko Fall à l’œuvre dans une fin de rencontre sans trop de suspense, et les Celtics s’imposent finalement de 30 points (116-86) dans une rencontre importante dans la lutte pour le Top 6, synonyme de qualification directe en playoffs.