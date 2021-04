Gros Top 10 de la nuit avec Giannis Antetokounmpo qui calme Alex Caruso au contre alors que Blake Griffin n’en finit plus de dunker. Mais c’était surtout la soirée du poster, avec Rudy Gobert qui monte face à Jonas Valanciunas et jette le ballon dans le cercle malgré le contact avec son adversaire lituanien.

Jerami Grant et Brook Lopez ont eux claqué le ballon dans le cercle, et ce sont Robert Covington et Montrezl Harrell qui se trouvent du mauvais côté de la photographie…