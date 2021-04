Désormais sans Nikola Vucevic, Evan Fournier et Aaron Gordon, remplacés par Gary Harris, RJ Hampton, Otto Porter Jr. et Wendell Carter Jr., le Magic est appelé à encore davantage squatter les bas-fonds de la conférence Est lors de cette deuxième partie de saison.

Mais la franchise floridienne a de quoi travailler car, en plus de ses nouvelles recrues, Orlando peut également compter sur les présences des prometteurs Chuma Okeke et Mo Bamba, du scoreur fou Terrence Ross et des solides joueurs de rotation que sont Michael Carter-Williams, Khem Birch, James Ennis ou encore Dwayne Bacon.

En clair, si ce Magic affaibli va certainement connaître plus souvent le goût de la défaite que celui de la victoire, il reste capable de signer quelques coups d’éclat, certains soirs. En témoigne leur succès face aux Clippers certes privés de Paul George, Marcus Morris, Serge Ibaka, Patrick Beverley ou encore Rajon Rondo.

Complètement dominés en première période, les hommes de Steve Clifford ont ainsi livré une excellente deuxième mi-temps pour renverser ensuite une franchise de Los Angeles en « back-to-back » et qui surfait, pourtant, sur une série de six victoires consécutives.

Donner le ton en défense

Et comme toute équipe limitée et en reconstruction qui se respecte, c’est en défense qu’Orlando a construit pierre par pierre ce succès, face à un prétendant au titre. Preuve en est : ces 45 petits points inscrits après la pause, à 16/49 aux tirs et 6/22 à 3-points, par la meilleure attaque de NBA avant mardi soir (les Nets sont maintenant passés devant, avec 117.3 points marqués sur 100 possessions, contre 117.1 pour les Clippers).

« Telle est l’équipe que nous devrons être, tel est le style que nous devrons avoir », estimait après coup Steve Clifford, pour le Orlando Sentinel. « Désormais, nous ne serons pas une équipe qui va marquer 112 points. Donc nous devrons jouer comme ça. En défendant, en étant intelligents et en perdant peu de ballons. »

Pour son deuxième match, seulement, avec le Magic, Wendell Carter Jr. s’est avéré précieux sur ses 18 minutes de temps de jeu. L’ancien pivot des Bulls (11 points, 6 rebonds, 3 contres) s’est notamment distingué dans un rôle de tour de contrôle défensive, dans le dernier acte. Un quatrième quart-temps remporté 33 à 23 par Orlando, avec surtout un impressionnant « run » de 21-5, réussi dans les quatre dernières minutes de la partie.

« Cette équipe veut gagner et comprend que, pour y arriver, il faut défendre », annonçait l’intérieur utilisé en sortie de banc, à l’AP. « C’est la chose la plus importante en NBA, c’est ce qui sépare les bonnes des excellentes équipes. […] Tout est question de victoires dans cette ligue. Nous avons fait un grand pas en avant, dans la bonne direction. Cela va assurément booster notre confiance d’avoir rivalisé avec l’une des meilleures équipes de la conférence Ouest et d’avoir décroché la victoire à l’extérieur. »

Faire bloc collectivement

Dominateur au retour des vestiaires, en défense, au rebond, et en contre-attaque, le Magic a également pu compter sur les apports bienvenus de Otto Porter Jr. (13 points, 7 passes, 4 passes), l’autre recrue en provenance de Chicago, en plus de ceux du revenant Terrence Ross (15 points) et de l’irrégulier Mo Bamba (12 points, 8 rebonds).

Sans oublier la performance encore une fois intéressante de Chuma Okeke (18 points, à 7/11 aux tirs), qui confirme là sa bonne passe actuelle (18 points de moyenne, à 63% aux tirs et à 3-points, depuis quatre rencontres). Un rookie sans crainte, qui se dit ravi des récents progrès affichés par son équipe.

« C’est toujours agréable de décrocher une victoire de cette façon », se réjouissait ainsi l’ailier-fort. « Nous avons joué dur, en équipe et les uns pour les autres. Nous progressons collectivement à chaque match. »

Au cœur d’un « road-trip » de cinq matchs sur la côte Ouest, Orlando a désormais rendez-vous avec les Pelicans, le Jazz puis les Nuggets. Un calendrier relevé, qui permettra aux hommes de Steve Clifford d’en savoir davantage sur la véritable force de leur collectif.