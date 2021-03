Programme du soir | Les Nuggets à l’épreuve des Sixers

Avant ça, il y aura un duel entre les Wizards et les Hornets, à 01h00, avant que les Clippers ne tentent d’engranger une 7e victoire de suite. C’est très jouable, à partir de 04h00, face au Magic.

Fin des hostilités à la même heure, entre les Suns et les Hawks.

À noter que cette nuit, il y a également les deux derniers matchs de l’Elite Eight dans la « March Madness » :

(6) USC vs. (1) Gonzaga (01h15)

(11) UCLA vs. (1) Michigan (03h57)

Pour pouvoir suivre toute la « March Madness » du 27 mars au 5 avril, on rappelle qu’il y a la possibilité de s’abonner au ESPN Player par ce lien : https://bit.ly/ESPNBasketUSA

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?623183 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.