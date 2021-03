Aaron Gordon : « Je ne vois pas de limites à cette équipe »

Passé des bas-fonds de la conférence Est aux hauteurs de la conférence Ouest, Aaron Gordon ne pouvait rêver meilleurs débuts avec les Nuggets. Une victoire large face aux Hawks (128-102), l’une des équipes en forme du moment, et à titre personnel tout s’est bien passé avec 13 points à 6/9 aux tirs en 20 minutes.

Titulaire, l’ancien ailier du Magic s’est immédiatement mis en confiance avec un 3-points, puis surtout un dunk sous le cercle. Son coach lui avait demandé d’être toujours en mouvement, et que Nikola Jokic saurait le trouver. La preuve avec ce dunk tout cuit, puis un autre en trailer au début de la deuxième mi-temps.

« Je ne vois pas de limites à cette équipe. C’est comme si on avait toutes les pièces nécessaires » a réagi Aaron Gordon après la rencontre. « On a un effectif riche. En attaque comme en défense, on peut occuper plein de spots différents. Tant qu’on travaillera tous ensemble, rien ne pourra nous stopper. »

« C’est une arme tellement polyvalente »

Les Nuggets voulaient recruter Aaron Gordon pour gagner en taille, en rebond, mais aussi en vitesse et dynamisme, et ça a payé face aux Hawks avec 50 points dans la raquette et une grosse domination au rebond (49 à 31).

« Le plus important, c’est qu’il a accepté son rôle » note Nikola Jokic. « Il sait pourquoi il est venu ici, il sait ce qu’il peut faire et il sait comment il peut aider. En attaque comme en défense, peu importe, il l’accepte. Je pense qu’il a plus ou moins regarder comment on jouait, et il n’a pas trop tenté des choses. Mais il a vu que s’il était démarqué, il aurait le ballon. C’est un très bon début pour lui. »

Auteur de 11 de ses 13 points en première mi-temps, Aaron Gordon a aussi vu qu’il pouvait jouer les « playmaker » comme sur cette passe en bras roulé pour Michael Porter Jr. dans le corner, mais ce qu’il retient, ce sont les caviars que va lui servir Nikola Jokic. Et notamment sur contre-attaque pour le touchdown. « Je commence à voir les possibilités de courses. Les qualités de relance de Jokic sont incroyables. Je n’ai jamais vu un relanceur comme ça, et je m’attends à avoir beaucoup de ballons sur contre-attaque. »

Du côté de Mike Malone, même satisfaction.

« Je l’ai trouvé énorme alors que c’était son premier match avec une nouvelle équipe, et seulement quelques séances de mise en jambes. Quand je vois son intelligence de jeu, sa capacité à jouer sans ballon, ses mouvements, ses coupes, ses qualités athlétiques… C’est une arme tellement polyvalente. »