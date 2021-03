Depuis le début de la saison, la principale faille des Clippers se trouvait au poste de meneur. Sans véritable gestionnaire capable de diriger une attaque et d’impliquer tout le monde sur le parquet, Los Angeles devait mettre la main sur un organisateur qui saurait soulager le duo Paul George/Kawhi Leonard.

C’est pourquoi, au soir de la « trade deadline », Lawrence Frank a choisi de jeter son dévolu sur Rajon Rondo quitte à se séparer de Lou Williams, l’une des figures emblématiques des Clippers ces dernières années.

Un mouvement qui a beaucoup fait réagir, et notamment chez Lou Williams qui a tout simplement pensé à arrêter sa carrière suite à ça.

« Nous voulons être une équipe qui soit capable d’augmenter son niveau. Selon les différentes étapes dans la saison, il y a un écart dans le niveau que tu dois proposer »

C’est pourquoi Lawrence Frank a justifié son choix, qui n’a rien de personnel contre le triple meilleur Sixième homme de l’année. « Le trade ne veut pas dire que Lou n’était pas au niveau » rappelle le dirigeant.

La volonté de mettre la main sur Rajon Rondo était juste si forte que Lawrence Frank était prêt à se séparer d’un des principaux acteurs du club sur ces dernières années. « On trouvait que notre plus gros besoin se situait au poste de meneur avec la nécessité d’avoir un vrai chef d’orchestre sur le terrain. On avait besoin de quelqu’un capable de rendre ses coéquipiers meilleurs. Lou est un de nos meilleurs créateurs mais Rondo apporte une qualité que l’on n’avait pas. La réalité était telle que pour l’avoir, on devait donner un joueur aussi talentueux comme Lou. »

De plus, les salaires des deux hommes se trouvent être quasiment les mêmes (8 millions de dollars pour Lou Williams contre 8.25 millions de dollars pour Rajon Rondo). Par conséquent, les échanger paraissait d’autant plus logique. « Évidemment les salaires correspondent et il fallait prendre en compte le salary cap mais oui, c’est dommage. On adore Lou tout comme sa mère Janice et ça nous a brisé le cœur de faire ça. »

Avec Rajon Rondo, les Clippers possèdent en effet désormais un des meilleurs passeurs de la NBA doté d’un QI basket extrêmement élevé. En plus d’être la définition même du général, le double champion NBA (2008, 2020) est un leader, capable de faire le lien entre les stars et les « role players ». C’est aussi cette qualité qui a poussé le dirigeant des Clippers à faire ce trade. « Nous voulons être une équipe qui soit capable d’augmenter son niveau. Selon les différentes étapes dans la saison, il y a un écart dans le niveau que tu dois proposer. Dès que la seconde partie de la saison commence, tu veux augmenter d’un cran et arrivé aux playoffs, tu veux encore passer un cap. »

L’ancien Celtic fait partie de cette catégorie. Avec le frein durant la saison régulière, Rajon Rondo accélère ensuite, ce qui lui a valu le surnom de « Playoffs Rondo » au fil de sa carrière. Compilant 9 points et 6 passes de moyenne dans la « bulle » d’Orlando, il a apporté toute sa science du basket pour épauler LeBron James dans la gestion du jeu des Lakers, notamment face à la zone du Heat qui avait volé en éclats face à l’intelligence des deux hommes.

« Sachez que Playoffs Rondo est une réalité »

« Il y a six mois, c’était le troisième meilleur joueur des Lakers » rappelle Lawrence Frank. « Sachez que Playoffs Rondo est une réalité. Il change de comportement pour devenir beaucoup plus concentré et ça a un effet contagieux sur toute l’équipe. Tout le monde parle de l’aspect physique mais la partie mentale est quelque chose d’énorme surtout pour comprendre les différentes situations et être capable de voir ce qu’il se passe à l’instant T et pas après. Rondo est une vraie force dans ce domaine et je pense qu’il va vraiment bien s’intégrer dans l’équipe ».

Après l’avoir eu sous ses ordres lors du titre des Celtics en 2008, Doc Rivers s’est souvent montré élogieux envers Rajon Rondo, qu’il présente comme un deuxième coach sur le terrain. Ainsi, le coach aurait aimé avoir un joueur de ce type dans son équipe l’année dernière, au moment des playoffs.

« C’était difficile à certains moments l’année dernière, qui plus est sans entrainement, de lancer différents systèmes quand le ballon n’était pas déjà dans les mains de Kawhi ou Paul George. Maintenant ce n’est plus le cas. Tu peux mettre en place un système où Rondo distribue le ballon » explique l’actuel coach des Sixers.

Aboyeur parfois trop pour certains, Rajon Rondo possède un gros tempérament qui lui permet de maintenir tout le monde concerné, quitte à rentrer en conflit avec ses propres coéquipiers. « Malgré tout, je pense que sa capacité à communiquer va être le plus important. Je pense qu’il est un de ces joueurs qui parlent le plus, qui n’hésitent pas à dire la vérité à qui que ce soit et qui tiennent tout le monde pour responsable. Je pense que c’est important. »

Rendez vous en playoffs donc pour voir si le mode « Playoffs Rondo » fonctionne toujours.