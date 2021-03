J.J. Redick bientôt coupé par les Pelicans ?

Absent depuis trois semaines à cause d’une blessure au talon droit, J.J. Redick est toujours sur le départ. On évoquait déjà cette possibilité fin janvier, avec l’idée d’un retour à l’Est.

D’après le Philadelphia Inquirer, le shooteur des Pelicans devrait être coupé et ainsi se retrouver sur le marché.

Comme la famille de l’ancien du Magic ou des Clippers vit à Brooklyn, et qu’il aimerait s’en rapprocher, ce sont des franchises de l’Est qui auraient alors la main pour le recruter.

Surtout les Sixers, qui sont une option crédible puisque J.J. Redick a déjà joué à Philadelphie entre 2017 et 2019, réussissant d’ailleurs ses meilleures saisons, et sans doute que Daryl Morey ne serait pas contre l’opportunité d’ajouter un nouveau shooteur autour de Ben Simmons et Joel Embiid, qui adore l’ancien de Duke.