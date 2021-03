« Hinamatsuri », la Air Jordan 35 de Rui Hachimura

À défaut d’avoir une chaussure signature, Rui Hachimura possède désormais sa version personnelle de l’Air Jordan 35, le modèle phare de Jordan Brand. Son nom ? « Hinamatsuri ». Avec ce orange clinquant aux pieds, l’ailier japonais des Wizards ne passera pas inaperçu, et on apprend que ce modèle est inspiré par la journée annuelle des jeunes filles au Japon, qui a lieu chaque année le 3 mars.

Sur ce modèle, on note la présence d’un Jumpman doré sur la languette et d’une calligraphie dorée près de l’orteil. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est prévue, et peut-être qu’elle sera réservée au Japon où Hachimura est le 2e plus gros vendeur de maillots NBA.

(via NiceKicks)

