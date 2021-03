Facile vainqueur du Thunder, Atlanta grimpe à la 5e place !

Depuis l’arrivée de Nate McMillan sur le banc, les Hawks ne perdent plus. Depuis le 3 mars exactement. La confiance est là, alors si en face, l’équipe adverse ne met pas un minimum de pression, tout devient facile pour Trae Young et compagnie.

C’est l’histoire de ce début de match. Le meneur de jeu n’est pas agressé, ni vraiment gêné. Avec ses dribbles, il trouve des espaces et frappe déjà de loin. Puis, à la passe, il sert ses coéquipiers, avec notamment une offrande sur la planche en contre-attaque pour John Collins. Les Hawks s’amusent, avec des minutes à sens unique, face à une équipe du Thunder très maladroite.

En neuf minutes seulement (25-8 alors), Mark Daigneault épuise déjà deux temps-morts… Heureusement, les joueurs d’OKC parviennent à toucher la cible derrière l’arc, si bien que l’écart se réduit et se stabilise. Sauf que Trae Young retrouve le parquet et les Hawks repassent l’accélérateur. Le match serait-il déjà plié à la pause (61-41) ?

Un match à sens unique

En partie, car la mi-temps ne règle aucun problème du côté du Thunder. La défense est toujours trop laxiste et laisse beaucoup trop d’espaces aux Hawks. Trae Young et Kevin Huerter pénètrent avec facilité. Pendant quelques instants, Shai Gilgeous-Alexander prend les choses en main, avec ses pénétrations, et fait une série, mais l’écart reste trop important pour provoquer un élan ou entamer un comeback.

C’est là que survient le coup de grâce. Avec un ou deux écrans, les joueurs de Nate McMillan libèrent Bogdan Bogdanovic à 3-pts, qui marque trois fois en troisième quart-temps. Le Thunder est encore une fois sans réponse et la rencontre tombe définitivement du côté des Hawks (91-65). Le dernier quart-temps n’a alors plus aucun intérêt.

Victoire logique et sérieuse d’Atlanta (116-93), qui enchaîne un septième succès de rang et pointe désormais à la cinquième place à l’Est. Pour le Thunder, en revanche, c’est une troisième défaite en quatre matches.