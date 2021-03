Dwight Howard, toujours plein d’énergie

« Je suis reconnaissant aux fans d’avoir apprécié mon travail, mon énergie et mes efforts. Quand j’entre sur le terrain, c’est comme si je devais me montrer plus exigeant, rien que par la présence des fans. Ils attendent de moi que je joue avec énergie tous les soirs ».

Les raisons qui poussent Dwight Howard à tout donner lorsqu’il entre sur le terrain sont multiples, et à l’absence de Joel Embiid est venue s’ajouter le retour des fans aux Wells Fargo Center. 3 071 fans étaient présents cette nuit pour la réception des Bucks et ont visiblement apprécié la débauche d’énergie du pivot, à se jeter sur tous les ballons pour cumuler 13 points, 15 rebonds et 1 contre malgré la défaite (109-105) des Sixers en prolongation.

À fond pour les fans

Après avoir harangué la foule suite à son contre sur Bryn Forbes, Dwight Howard a ainsi pu entendre les fans répéter « Superman » lorsqu’il s’est ensuite présenté sur la ligne des lancers-francs. Le plaisir était mutuel et le pivot n’a pas manqué de rappeler à quel point l’absence de fans depuis un an a pu manquer aux joueurs.

« Je suis tellement reconnaissant, et j’ai adoré chaque minute de présence des fans dans la salle », a déclaré le pivot, qui aurait même voulu faire une démo de catch à Giannis Antetokounmpo. « Ça signifie beaucoup pour moi. Je sais que tout le monde était à la maison pendant le Covid, et maintenant ils ont la chance de revenir et voir leur équipe jouer. J’essaie simplement d’apporter un peu d’énergie et de mettre le public dans le coup parce que ces gars nous ont manqué. Nos fans nous ont manqué. Les voir aux matchs nous a manqué. Personnellement, j’aime ça. Ça m’apporte tellement de joie et d’énergie de voir la foule, donc je suis juste reconnaissant ».

Une cohésion aux antipodes de la saison dernière

La contribution de Dwight Howard en l’absence du leader de Philly en dit long sur l’état d’esprit de la formation de Doc Rivers. Celui-ci était pointé du doigt la saison passée et explique en grande partie l’exercice 2019/20 raté des Sixers. Le jour et la nuit avec la cohésion qui règne aujourd’hui dans le groupe.

Tobias Harris en a été le symbole lors du match précédent face aux Knicks. Cette nuit, ça a été Dwight Howard. Même si Philly a perdu, son état d’esprit a été irréprochable, et c’est avant tout ce que demande Doc Rivers.

« Je trouve qu’il a été génial », a souligné son coach. « Il a joué avec beaucoup d’énergie et j’ai trouvé qu’il a été un instigateur. L’une des choses que j’ai appréciées de toute notre équipe en première mi-temps, c’est l’attaque. Puis j’ai trouvé que ça a basculé en deuxième mi-temps. Dwight, tout au long du match, a pris quelques tirs que je n’aime pas, mais comme il joue dur, je les lui donne sans souci ».

Autant de signes encourageants en attendant le retour de blessure de Joel Embiid.