Face aux Sixers, Giannis Antetokounmpo s’amuse et chambre

Le « Greek Freak » était d’humeur badine. Alors qu’il a dû s’arracher pour ramener ses Bucks dans le match face aux Sixers, Giannis Antetokounmpo s’est permis de s’asseoir un court instant sur le parquet, après avoir marqué un tir à mi-distance qui lui offrait une avance de +7 (105-98) à un peu plus d’une minute de la fin de la prolongation.

De quoi agacer Dwight Howard, ou en tout cas de réveiller ses instincts de catcheur…

« Je voulais aller le voir et lui faire une Stone Cold Stunner, mais j’avais déjà un faute technique », explique le pivot. « C’est du basket. Il voulait s’amuser, mais nous allons revoir ces gars. Aujourd’hui, nous leur avons permis de revenir dans le match. Il a réussi un match incroyable. Il a réussi quelques tirs difficiles en fin de match, il est le MVP en titre et il a fait un grand match. Je ne suis pas du genre à faire du trashtalking ou à dire quoi que ce soit de négatif, mais nous les reverrons et le résultat sera différent. »

Hué par les quelques fans de Philadelphie présents dans les tribunes, Giannis Antetokounmpo continuait de s’amuser lors de l’interview d’après-match, commandant carrément un Cheesesteak de Philadelphie en direct.

« Y a-t-il quelque chose de mal à s’amuser ? » demande-t-il aux journalistes. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à s’amuser. J’aime juste m’amuser. En première mi-temps, je ne m’amusais pas. J’ai dû en quelque sorte me parler à moi-même à la mi-temps et je me suis dit : ‘Peu importe à quel point le match est mauvais, tu ne peux pas oublier ce que tu dois faire, c’est-à-dire t’amuser’. Évidemment, il y a quelques fois où j’exagère, mais je ne veux rien retirer. Je ne pensais pas : ‘Oh, je vais m’asseoir’. Je m’amusais. Je parlais à mes coéquipiers. J’essayais juste d’être dans le moment présent. Mais je ne faisais que m’amuser. »

Absent lors de ce duel, Joel Embiid comprend très bien cette philosophie, qu’il partage, alors que Giannis Antetokounmpo a fini de s’amuser sur les réseaux sociaux.