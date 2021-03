Zach LaVine (40 points) trop fort pour le Thunder

S’il avait été discret dans la victoire contre les Raptors, Zach LaVine avait bien l’intention de se montrer très vite face au Thunder. Dès les premières possessions, l’arrière s’illustre, notamment avec un superbe alley-oop, puis à 3-points évidemment.

Zach LaVine n’est pas le seul à briller en ce début de match puisqu’il est en duel avec Shai Gilgeous-Alexander. Tout en maîtrise, l’arrière du Thunder enchaîne les séquences de un-contre-un et les pénétrations. Solide, il est toutefois isolé et manque de soutien. Surtout quand le All-Star de Chicago en remet une couche avec deux shoots primés difficiles, sur la tête de son défenseur. Trop facile pour lui (42-28).

En second quart-temps, OKC commence à réagir. Notamment parce que le travail près du cercle de Moses Brown est précieux. Il est remuant et avec ses paniers et ses rebonds, le Thunder retrouve du rythme. Les joueurs de Mark Daigneault réussissent un 15-0, qui se transforme en 22-3, pour finalement passer devant ! Le retour de Zach LaVine permet enfin de stopper l’hémorragie et les Bulls ont toujours les commandes à la pause (71-63).

Une soirée de rêve pour Zach LaVine

Après sa première mi-temps réussie, le All-Star continue sur sa lancée. C’est sa soirée et le troisième quart-temps va le confirmer. Il inscrit six points de suite pour lancer ses coéquipiers et les Bulls déroulent face à une équipe démunie, sans solution offensivement. Zach LaVine est brillant, ne force rien mais marque tout ou presque. Après un nouveau panier à 3-points, dans le coin et tout seul, il tue le Thunder à l’entame du dernier quart-temps (102-79). La rencontre est quasiment pliée.

Bien évidemment, Lauri Markkanen avec ses 22 points et Thaddeus Young (17 points, 9 rebonds, 6 passes) auront, eux aussi, été importants dans cette belle victoire de Chicago. Le premier a été agressif vers le panier quand le second a livré un duel avec Moses Brown en dernier quart-temps, à l’intérieur, alors que les dernières minutes étaient sans intérêt. Mais c’est bien l’arrière qui a le plus brillé et porté ses coéquipiers.

Chicago (18 victoires – 20 défaites) s’impose donc 123-102 avec 40 points à 15/20 au shoot de Zach LaVine et frappe à la porte de la huitième place à l’Est, juste derrière les Knicks.