Vainqueurs à Dallas, les Clippers ont répondu aux inquiétudes de Kawhi Leonard

« Je suis fatigué physiquement, mais mentalement, je voulais gagner le match. Mon cœur était concentré sur ce match. C’est ce qu’il faut savoir surmonter. Il y aura toujours des moments où vous aurez l’impression de ne plus avoir de jus, mais vous devez continuer à vous battre. Et mes coéquipiers ont fait un excellent travail aussi ».

Soulagé, Kawhi Leonard, dont le coup de gueule passé la veille traduisait bien l’état d’urgence dans lequel se sont retrouvés les Clippers après le lourd revers concédé sur le parquet des Pelicans.

Face aux Mavericks, qui avaient eu le toupet de se payer les Californiens en l’emportant de 51 points en début de saison au Staples Center, les hommes de Tyronn Lue ont donc répondu présent. Avec un Kawhi Leonard polyvalent pour donner le ton (22 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 4 interceptions).

« Kawhi a été génial ce soir, avec des rebonds énormes en fin de match et en nous guidant jusqu’à la victoire. Il n’allait pas nous laisser perdre ce match ce soir », s’est réjoui le coach au sujet de son joueur majeur qui a donc disputé 40 minutes en « back-to-back ». « Kawhi montre juste son leadership en voulant jouer des back-to-back. Il est en bonne santé. C’est important pour nous … Les back-to-back testent votre courage, la personne que vous êtes et votre caractère. Et je pense que ce soir nous avons très bien réagi ».

Des « role players » déterminants et déterminés

Après avoir demandé plus de régularité à ses coéquipiers, Kawhi Leonard a ainsi dû être satisfait de voir six de ses coéquipiers dépasser la barre des 10 points inscrits, dont Ivica Zubac qui a parfaitement compensé l’absence de Serge Ibaka (touché au dos) avec un joli double-double : 15 points et 11 rebonds.

« Il n’a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Nous savons tous que nous devons faire beaucoup mieux, que nous pouvons faire tellement mieux », a ainsi souligné le Croate. « Ce niveau de jeu, notre manière de jouer lors des dix derniers matchs, n’est pas acceptable. Quand votre joueur vedette, qui joue tous les soirs, dit ça, vous devez commencer par vous-même. C’est à vous de le faire ».

La rencontre a également été marquée par un changement gagnant dans le cinq majeur de la franchise californienne, Marcus Morris ayant remplacé Nicolas Batum avec succès. Les deux joueurs ont apporté avec 14 points pour le premier et 12 points et 7 rebonds pour le second. Tyronn Lue a ainsi glissé qu’il devrait continuer avec ce même cinq lors des prochaines échéances, à commencer par un nouvel affrontement face à Dallas dès demain.