Le MVP de la nuit : salade-tomate-oignon pour le Grec

Lorsqu’on lui demande s’il est impatient d’aller défier Philadelphie mercredi soir, Giannis Antetokounmpo répond que non. Il convient toutefois que ce devrait être un gros match.

« Je crois qu’ils sont leaders à l’Est, je ne suis pas beaucoup tout ça mais ils sont bien en tête ? », s’interroge le MVP après avoir partagé sa véritable priorité du moment. « J’ai hâte de prendre ma journée de repos demain, de profiter de ma pizza au pepperoni, de mon smoothie et de mes ailes de poulet ! »

Giannis Antetokounmpo, une force tranquille en dehors et sur les terrains. Car avant de sourire avec son régime alimentaire, il a de nouveau dominé les débats sur le parquet des Wizards. Après une copie à 33 points, 11 rebonds et 11 passes rendue deux jours plus tôt, il a sensiblement produit le même effort cette nuit : 31 points (12/19 aux tirs), 15 rebonds et 10 passes.

« Je ne suis pas Kobe »

À quatre minutes du terme, c’est lui qui a pris les choses en main alors que Washington se rapprochait dangereusement au score après avoir compté jusqu’à 26 points de retard. Il a d’abord été parfaitement servi par son compère Khris Middleton au « alley-oop » puis a pris de vitesse Rui Hachimura, avant de marquer encore à deux reprises au cercle.

Ses 8 points de suite ont permis de clore les débats. « Je ne suis pas Kobe », lâche-t-il après la rencontre. « J’essaie juste d’être un joueur de basket. Je ne regarde pas le chrono en me disant : ‘Oh, on a deux points d’avance ou deux points de retard, laissez-moi prendre le contrôle du match’. Non, je fais le bon choix au bon moment. Je vais parfois marquer, parfois faire la passe. »

Il est devenu le troisième joueur cette saison à terminer avec un triple-double dans trois matches de suite, rejoignant ainsi Jimmy Butler, et son adversaire du soir, Russell Westbrook, qui y est parvenu à deux reprises. Il s’agissait par ailleurs de son 7e triple-double en carrière avec 30 points inscrits, ce qui lui permet de dépasser Kareem Abdul-Jabbar en la matière et d’établir un record de franchise.

« Il est dans une bonne période sur le plan mental », souligne Mike Budenholzer. « Par sa façon de créer pour les autres et pour lui-même, tout en obtenant des passages sur la ligne des lancers, il pratique un super basket. »