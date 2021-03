Les Spurs retrouvent des couleurs à Detroit

Au lendemain d’une défaite de 35 points à Philadelphie, San Antonio se déplace à Detroit où la dernière visite des Spurs s’était conclue par un revers de 34 points ! Et cette fois, ça s’est très bien passé…

Après un premier quart-temps équilibré qui permet de voir que Jerami Grant est clairement tout proche des meilleurs, les Spurs posent la main sur le match grâce à leur banc. L’effectif de Detroit est très léger, et l’expérience des remplaçants de San Antonio fait la différence.

Ce sont Derrick White et Patty Mills qui frappent les premiers pour créer un mini-break (31-26). Devin Vassell s’y met aussi et Dwane Casey demande un temps-mort (34-28).

Le coach des Pistons voit bien que ça se fissure de partout, et le collectif des Spurs régale. C’est Drew Eubanks qui fait apprécier son jump, puis Lonnie Walker IV va au bout, tandis que Dejounte Murray fait apprécier son « floater ». Les Pistons ne parviennent pas à défendre le pick-and-roll. Ils craignent la passe lobée, et les Spurs marquent facilement (47-36). Sur le quart-temps, ils vont shooter à 70% !

Les Pistons en panne d’adresse

En face, Jerami Grant fait ce qu’il peut, et en force, il plante son fadeaway pour ramener les Pistons au contact. Bien trouvé sur le catch-and-shoot, Patty Mills termine la mi-temps sur un beau 3-points, et San Antonio rejoint les vestiaires avec dix points d’avance (60-50). Après la pause, Derrick White insiste, et les Spurs s’envolent (74-59).

Le vrai problème des Pistons, c’est l’absence de shooteur à 3-points. Rien ne rentre de loin, et comme Jerami Grant se blesse à la hanche, San Antonio peut tranquillement gérer la suite. Histoire de faire encore plus mal, Dejounte Murray plante un 3-points au buzzer pour donner 20 points d’avance (95-75).

Pour Dwane Casey, c’est fini, et il décide de laisser les jeunes sur le terrain. Mills puis Murray se chargent de maintenir l’écart aux alentours des 20 points (105-83). Gregg Popovich peut alors lancer le « garbage time », et les Pistons en profitent pour finir sur un 12-0 pour ramener le score dans des proportions moins larges (109-99).