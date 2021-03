Andre Drummond dans le viseur des Knicks ?

Cela fait un mois qu’Andre Drummond a été mis sur la touche par les Cavaliers. D’un commun accord avec ses dirigeants, il attend d’être transféré ou coupé, et clairement, ça ne se bouscule pas au portillon. Pourtant, les Cavs auraient revu leurs exigences à la baisse, et ils seraient prêts à le lâcher contre un second tour de Draft…

Mais les équipes intéressées par son profil préfèrent attendre qu’il soit coupé. Exactement comme ce fut le cas avec Blake Griffin, signé par les Nets après avoir été coupé par Detroit.

Selon The Athletic, les Nets et les Lakers sont à l’affut, mais ils pourraient se faire doubler par les Knicks.

On pensait que New York était pourtant satisfait de Mitchell Robinson et Nerlens Noel, mais nos confrères rapportent qu’Andre Drummond serait plus que sur les tablettes des Knicks puisque les dirigeants auraient même l’intention de le prolonger l’été prochain, s’il les rejoint.

Dans sa dernière année de contrat, à 28.7 millions de dollars, Andre Drummond a vu sa cote s’effondrer. Il reste pourtant une formidable machine à double-double, et il tournait à 17.8 points, 15.8 rebonds, 2.0 interceptions et 1.7 contre de moyenne avant son transfert ! Sauf que malgré ses contres et ses rebonds, son impact défensif est limité, et il a également tendance à ralentir le jeu en attaque. Un profil qui n’est plus du tout en vogue à l’heure actuelle en NBA, les franchises cherchant surtout des pivots mobiles et polyvalents.