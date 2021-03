Prime à la jeunesse chez les Warriors

Si les Warriors peuvent compter depuis le début de saison sur un excellent Stephen Curry, accompagné par un Draymond Green toujours précieux, l’apport de leurs remplaçants — décevants jusqu’à présent — est assurément l’un des facteurs qui pourrait leur permettre de rêver plus grand, compte tenu des performances en dents de scie de Kelly Oubre Jr. et Andrew Wiggins.

En ce sens, Steve Kerr s’efforce de trouver des solutions et donc d’essayer différentes combinaisons afin de disposer du meilleur banc possible. Depuis le All-Star break, le coach de Golden State a ainsi décidé de s’appuyer sur ses jeunes pousses pour booster la productivité de sa « second unit ». Et ce sont donc Nico Mannion, Jordan Poole, Juan Toscano-Anderson, Eric Paschall et James Wiseman qui sont chargés de faire souffler les titulaires des « Dubs », depuis la reprise.

À l’inverse, Brad Wanamaker, Damion Lee ou encore Kent Bazemore ont perdu du terrain dans la rotation des Warriors. Un vrai pari tenté consciemment par Steve Kerr et qu’il ne regrette pas… pour le moment.

« Nous les lançons en quelque sorte dans le grand bain, mais nous apprécions leur talent, leur potentiel et la façon dont ils jouent ensemble », expliquait le coach de Golden State sur NBC Sports. « Ils accrochent bien ensemble car James [Wiseman] est une menace vers le cercle tandis que Jordan [Poole] et Nico [Mannion] sont de bons joueurs de « pick-and-roll ». Je suis conscient que c’est leur mettre beaucoup de pression sur les épaules que de les aligner tous les trois ensemble en sortie de banc, mais nous le faisons pour une raison. Nous croyons en eux. »

Les vétérans poussés au fond du banc

Hier soir, dans la victoire des Warriors face au Jazz, Jordan Poole (18 points) et James Wiseman (16 points) ont été les plus en vue parmi les jeunes de la franchise. En sortie de banc, les deux joueurs ont dynamité la défense adverse, permettant à leur équipe de tenir le coup lors des minutes où Stephen Curry (32 points, 5 rebonds, 9 passes), Andrew Wiggins (28 points) ou encore Draymond Green (11 points, 12 rebonds, 12 passes) rechargeaient leurs batteries.

« Ça a été un grand défi pour notre « second unit » car c’était son premier vrai gros test de la saison », notait Steve Kerr. « Ils avaient beaucoup de pression sur leurs épaules mais ils ont su tenir le coup, surtout dans le deuxième quart-temps. Ils ont été un peu bousculés d’entrée et ils auraient pu s’effondrer. Mais, au lieu de ça, ils ont réussi de gros tirs et de grosses actions, pour tenir bon. »

Une aubaine pour toute l’équipe des Warriors qui, dans ces conditions, n’est plus obligée de se reposer sur les exploits de Stephen Curry pour espérer l’emporter.

« Ils sont prêts », juge Andrew Wiggins. « Ils entrent sur le parquet et se battent des deux côtés du terrain. Nico [Mannion] apprend à diriger l’équipe et il réalise un excellent travail. Ce groupe ne peut que s’améliorer [avec le temps]. »

Jordan Poole revigoré par son passage en G-League

De retour au sein de l’effectif de Golden State après un passage dans la « bulle » de G-League, Jordan Poole est d’ailleurs du même avis que son coéquipier concernant la marge de progression dont dispose ce noyau de jeunes.

« Je pense que nous avons beaucoup de potentiel », précisait l’arrière de 21 ans. « Nous sommes extrêmement doués et talentueux, et dès que nous aurons trouvé une bonne alchimie collective et un peu de rythme, comme nous l’avons fait dans les deuxième et quatrième quarts-temps, nous deviendrons vraiment dangereux. »

Avec 19.3 points de moyenne en trois matchs (à 57% aux tirs, 48% à 3-points et 86% aux lancers-francs), depuis la fin du All-Star break, Jordan Poole est justement l’un de ceux qui deviennent particulièrement dangereux chez les Warriors ces derniers temps.

« Lorsqu’il joue de manière agressive, comme il l’a fait [hier soir], il devient pour nous un scoreur supplémentaire, un créateur supplémentaire et un shooteur supplémentaire. Il peut marquer de bien des manières et il ressent bien le jeu. Il a été bon pour nous », se réjouissait pour finir Draymond Green.