Opéré d’une tumeur sur le rein il y a deux mois, Caris LeVert a fait ses grands débuts avec Indiana

C’est la belle histoire de la nuit. Opéré fin janvier d’une tumeur sur le rein repérée lors de sa visite médicale à Indiana, Caris LeVert a enfin pu faire ses débuts avec sa nouvelle équipe !

Avant la rencontre, l’arrière/ailier expliquait que c’était un vrai soulagement pour lui.

« Ça fait un bail, et le jeu me manque », détaillait-il. « J’ai toujours vu la lumière au bout du tunnel. Je savais que la douleur que je ressentais après l’opération, ça ne durerait pas éternellement. Je savais que ce jour viendrait où je me sentirais prêt à jouer à nouveau. J’ai eu beaucoup de soutien avec ma famille et mes coéquipiers. »

S’il est forcément apparu un peu rouillé (13 points à 5/14 au tir, 7 rebonds, 2 passes et 4 balles perdues), l’ancien Net était surtout heureux de retrouver les terrains, après cet épisode difficile à vivre.

« Après ce que j’ai vécu ces derniers mois, c’est une bénédiction d’être ici, sur le terrain, à jouer le jeu que j’aime » a-t-il ainsi expliqué. « Il y a un mois et demi, il y a deux mois, je ne sais même pas si je pensais pouvoir être ici, surtout si tôt. Il y a beaucoup de gratitude. Je suis juste heureux d’être sur le terrain. »

Surtout, Caris LeVert était heureux d’avoir pu aider les Pacers à rebondir, avec une belle victoire sur le parquet d’une équipe de Phoenix en forme. Forcément emprunté, et un peu brouillon dans ses dribbles et dans ses passes, il doit désormais apprendre à évoluer aux côtés de Malcolm Brogdon et Domantas Sabonis mais le meneur est ravi de le voir sur les parquets à ses côtés. Avec la blessure de TJ Warren, Indiana (17v – 20d) a manqué de force de frappe offensive sur les ailes ces derniers temps pour soulager le duo central de l’équipe, et diversifier le jeu.

« Il change tout », explique ainsi Malcolm Brogdon. « Il change le scouting report de l’équipe adverse. Avoir un scoreur actif sur le parquet va vraiment aider notre équipe. »