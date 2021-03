Scott Brooks fier de la résilience de ses Wizards

Très mal embarqués au début de saison, les Wizards ont retrouvé des couleurs juste avant le All-Star break, malgré les nombreuses galères survenues au fil des semaines.

Entre les problèmes liés au Covid, les rechutes de Russell Westbrook, la grave blessure de Thomas Bryant et les méformes de certains, Washington vit une saison pour le moins mouvementée. Douzièmes à l’Est avant de refouler les parquets, Scott Brooks n’a pu que souligner la résilience dont a fait preuve son effectif jusqu’à maintenant.

De retour dans la course au « play-in »

« J’aime le fait que nous ayons montré beaucoup de combativité. Beaucoup de choses n’allaient pas dans notre sens mais on s’est accroché, on est resté soudés, il y a eu quelques moments compliqués mais on est retourné au combat. Nous n’en sommes pas là où nous voudrions être mais j’aime le fait que nous soyons restés unis, qu’on ait montré beaucoup de résilience et ce n’est pas facile à faire. Et je suis fier des gars qui sont retournés au combat, on se donne une chance de se battre pour une place en playoffs lors de ces 38 derniers matchs. »

Frappés par des galères en tous genres, les Wizards ont courbé l’échine en attendant des jours meilleurs.

« Les joueurs et les coachs sont restés positifs. Ce que j’ai adoré, c’est que les joueurs ont continué de se battre même quand on avait beaucoup d’absents. On n’a jamais abandonné et on savait que nous étions dans une mauvaise situation mais on a continué de se battre. »

Un effectif presque au complet

Un des éléments moteurs de cette bonne passe, c’est Russell Westbrook. L’ancien MVP enchaîne les triple-double, et il a enfin décidé d’abandonner le tir à 3-points. Résultat : il est plus efficace et son énergie est contagieuse.

« Il a eu quelques difficultés pendant la présaison mais je savais qu’il allait redevenir le joueur que nous connaissons » poursuit Scott Brooks. « Mais c’était dur pour lui et c’était dur pour nous tous car on ne jouait pas bien. Thomas Bryant est absent toute la saison mais on ne l’a pas utilisé comme excuse et on a continué à se battre et c’est ce que j’aime dans ce groupe. Ils jouent dur tous les soirs, ce n’est pas toujours parfait mais nous nous donnons une chance de gagner chaque soir. »

À l’image de son coach, Washington attaque la deuxième partie de saison avec le moral gonflé à bloc, et malgré une petite frayeur avec le protocole sanitaire, l’entraîneur devrait être sur le banc ce soir face à Memphis. « Il y a quelques petits problèmes en lien avec le protocole sanitaire. Quatre joueurs et moi ne pouvions pas être à l’entrainement aujourd’hui mais nous avions 11 gars qui ont fait un bon entrainement. La situation des quatre joueurs a été clarifiée il y a peu et ils sont à la salle en ce moment. Mais tout le monde devrait être là demain, on espère que tout ira bien. Mis à part ça, tout le monde va bien, la seconde partie de la saison va être excitante. »

Seule absence, hormis Thomas Bryant, le meneur remplaçant Ish Smith qui devrait revenir au plus tôt en avril.