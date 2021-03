Les Knicks espèrent au moins doubler leur nombre de spectateurs

À l’instar des Hawks, les Knicks envisagent de doubler leur jauge de remplissage du Madison Square Garden, pour l’instant, limitée à 2 000 spectateurs. C’est ce qu’annonce le New York Post qui explique que les dirigeants aimeraient pouvoir accueillir au moins 4 000 spectateurs vers la mi-mai, c’est-à-dire au moment des playoffs.

« Nous sommes très enthousiastes d’avoir ramené des fans au Garden, et après leur énorme réaction, on est impatient de pouvoir en ramener encore plus » explique un porte-parole du Madison Square Garden au New York Post, qui précise que des discussions sont en cours avec les autorités locales.

Actuellement 5e de la conférence Est, les Knicks se projettent donc déjà vers les playoffs, et il faut rappeler que New York n’y a pas goûté depuis 2013.

Depuis le retour du public dans leur salle, les coéquipiers de Julius Randle affichent un bilan de trois victoires pour une défaite, et ils retrouveront leurs fans le 18 mars prochain pour la réception du Magic.