Karl-Anthony Towns : « J’en ai marre de regarder la feuille de stats »

En poste depuis 10 jours, Chris Finch n’a toujours pas débloqué son compteur de victoires. Cinq matches, cinq défaites, et la trêve arrive au bon moment pour lui et ses joueurs. Cette nuit, son équipe a tenu une mi-temps face aux Hornets avant d’exploser au retour des vestiaires.

Les coéquipiers de LaMelo Ball vont s’offrir jusqu’à 38 points d’avance, alors qu’il n’y en avait que six à la pause. C’est « inacceptable » pour le nouveau coach de Minnesota, et désespérant pour Karl-Anthony Towns…

« On va trouver les joueurs qui veulent se battre »

« On doit prendre le temps de se regarder dans un miroir et résoudre le problème. Ce n’est pas comme ça qu’on devrait jouer. Il n’y a pas grand-chose à dire de plus » regrette l’intérieur. « J’en ai marre de regarder la feuille de stats, de regarder tous ces chiffres, et de parler toujours des mêmes choses. ‘Comment se fait-il que nous n’ayons pas gagné ?’ Eh bien, on aurait dû faire ceci ou cela… Évidemment, tout ce qu’on avait dit n’a pas fonctionné. On doit retourner au tableau blanc, faire fonctionner notre plan, et simplement voir ce que ça va donner. »

Pour son coach, les joueurs doivent profiter de la coupure pour « se regrouper » et se préparer à « une toute nouvelle réalité » car Chris Finch est prêt à réduire sa rotation et à ne faire jouer que ceux qui ont envie de se battre.

« On va resserrer tout ça, et on va trouver les joueurs qui veulent se battre » prévient le successeur de Ryan Saunders. « La performance de ce soir était inacceptable que ce soit d’un point de vue de l’esprit de compétition à simplement l’exécution et la performance d’ensemble. Quand on dit de se défoncer ou qu’on ne le fait pas assez, généralement c’est parce que les joueurs ne comprennent pas, s’en foutent ou sont incapables de le faire. »

« Je constate clairement de la régression »

Justement, dans quelle catégorie place-t-il ses joueurs ? « Je pense qu’ils ne s’en foutent pas. Peut-être que c’est leur jeunesse, leur inexpérience à certains moments, et que leur confiance en prend un coup. Je ne crois que ce soit un problème d’attention. »

Une chose est sûre, la patience de KAT a des limites… « Je constate clairement de la régression. C’est à nous, les joueurs, de faire mieux. On va profiter de cette coupure, pour prendre du recul sur tout ça, et dire qu’on veut régler le problème. Si on ne veut pas le faire, on va encore perdre des matches comme ça. Ma patience est de plus en plus mince… Dieu merci, il y a cette coupure. C’est une vraie coupure. Pour recharger les batteries. »