Où en sont les Français de Detroit ?

La campagne 2020/21 des Français à Detroit n’a pas vraiment pris la tournure escomptée. Les Pistons misaient beaucoup sur Killian Hayes, « frenchy » drafté le plus haut de l’histoire, à la 7e place.

Sept, comme son nombre de matchs joués au total depuis le début de la saison, la faute à une vilaine blessure (déchirure du labrum de sa hanche droite) qui a mis à mal son acclimatation à la NBA. La franchise comptait aussi sur Sekou Doumbouya, après une première saison irrégulière certes, mais marqué de jolis coups d’éclat.

Du temps précieux de perdu

Dwane Casey s’est exprimé sur l’évolution de ses deux protégés tricolores, donnant d’abord des (bonnes) nouvelles de Killian Hayes. « Ça se passe vraiment bien. En ce moment, il en est au point où il se déplace et reprend le tir. J’espère qu’il reviendra d’ici le mois prochain d’après ce qu’en disent les médecins. Il a fait un excellent travail avec son corps. Il a supprimé le sucre de son alimentation », a-t-il déclaré.



À la tête d’un groupe toujours plus jeune après l’échange qui a renvoyé Derrick Rose aux Knicks en échange de Dennis Smith Jr. et suite à la mise à l’écart de Blake Griffin (sans oublier la blessure longue durée de Delon Wright), Dwane Casey attend le retour de Killian Hayes avec impatience.

« J’ai hâte parce parce que ces matchs servent à mettre ces gars dans des situations critiques, dans des situations de match où aucun de nos gars n’a encore jamais été (…). Ce sont de toutes nouvelles choses, tout le monde apprend et c’est le cas pour Killian, ça va l’aider quand il sera de retour ».

Sekou Doumbouya à l’affût derrière Jerami Grant

La situation de Sekou Doumbouya est peut-être plus délicate, dans le sens où Jerami Grant a pris le leadership, poussant Blake Griffin vers la sortie.

Le début d’exercice a donc été compliqué pour l’ancien Limougeaud qui vit une sorte de nouvelle saison d’adaptation. Et sa commotion cérébrale qui l’a écarté des terrains entre le 11 et le 19 février ne l’a pas vraiment aidé.

« Il jouait bien jusqu’à la commotion cérébrale, mais n’a pas retrouvé son tir », a ajouté Dwane Casey. » Sur le plan défensif, Sekou peut tenir sa position et contenir des postes 4 plus rapides. Physiquement, il est fort et utilise bien son corps, mais la seule chose qui n’est pas revenue, c’est son tir. Je crois fermement qu’il n’est pas parti bien loin, il doit juste continuer à travailler dessus, continuer à prendre les bons tirs, et ça reviendra ».

Paradoxalement, Dwane Casey envisage en tout cas de relancer davantage Sekou Doumbouya, au moins pour reposer Jerami Grant, ce dernier ayant un peu tiré sur la corde avec 37 minutes en moyenne sur le mois de février et le cinquième plus gros temps de jeu de la ligue cette saison (36.2). Ce sera à au Français de saisir sa chance.

« D’une manière ou d’une autre, nous devons trouver des minutes supplémentaires pour Sekou afin de préserver Jerami sur quelques minutes. Comme ça, on n’aura pas à obliger Jerami à se ménager sur des matchs complets, et ça donnera aussi à Sekou une opportunité de jouer et de retrouver son jeu d’attaque et son tir ».