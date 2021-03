Devin Booker, un record de saison (presque) sans forcer

Il s’était arrêté à 36 cette saison. Après avoir déjà placé 44 points la saison passée, ou 59 l’année précédente, sans parler de son fameux record à 70 lors de sa deuxième saison seulement, Devin Booker n’avait pas encore vraiment placé son effort, et son record de l’année, assez haut.

Hier soir dans le Minnesota, D-Book a remédié à ça en réussissant son meilleur match de l’année à 43 points, avec des records de saison aux lancers-francs, réussis et tentés, à 12/13. Le jeune rookie des Wolves, Anthony Edwards, ne pouvait qu’être admiratif de son aîné.

« Devin a tout simplement pris le contrôle du match »

« Il a obtenu des bons coups de sifflet et c’est le respect qu’il a gagné. Il est suffisamment bon pour mériter ses coups de sifflet. Quand je serai à son niveau, j’aurai aussi ces coups de sifflet. »

Insinuant que les arbitres ont probablement été plus généreux avec Booker qu’avec lui, tout en rendant hommage à son adversaire, Edwards a bien joué le coup. Mais la vérité du terrain, c’est que Booker a pris le match en mains à partir du troisième quart-temps, scorant 21 points dans la période à 7/9 aux tirs et 6/7 aux lancers.

« On avait déjà perdu plusieurs fois, sept fois je crois, cette année en menant au score, de 17 points ou plus », rappelait Booker dans l’Arizona Republic. « Je ne voulais pas que ce match s’ajoute à la liste, mais c’était tout de même un effort collectif. »

Relâché en dernier quart, avec 2 points en 4 minutes de jeu, Booker a effectivement laissé les rênes au duo Paul – Ayton qui a bien terminé le travail. Mais le nouveau coach des Wolves, Chris Finch, ne s’y est pas trompé. C’est bien Devin Booker qui a tué son équipe !

« Devin a tout simplement pris le contrôle du match. On a éprouvé les pires difficultés à rester en face de lui. Il a réussi à aller sur la ligne des lancers et c’en était fini pour nous. On faisait du bon boulot pour les forcer à sortir de leurs systèmes mais il a pris le ballon, a baissé la tête et a pris les choses en mains. »

« Il a joué avec une grande efficacité »

Dans sa sixième saison NBA, Booker gère son effort comme un vétéran. Parti à 20 points, 4 passes en décembre dernier, il a commencé à hausser le ton en janvier à 24 points et 4 passes de moyenne avant de clairement monter en température en février, à 28 points et presque 5 passes de moyenne.

« Il était en mode attaque toute la soirée, il a joué avec une grande efficacité, que ce soit sur le pick & roll ou à mi-distance. Mais c’est Book. C’est un joueur offensif complet », soufflait Coach Williams. « Je lui ai dit à l’instant, avec ses 43 points, sa facilité pour scorer n’est pas quelque chose que je prends pour acquis et personne ne devrait le faire. C’est un vrai don et on en est reconnaissant. »

Repêché pour le prochain All Star Game où son absence aurait vraiment fait tache, surtout alors que son coéquipier Chris Paul y était (bizarrement) déjà convié, Devin Booker n’est certes pas aussi scoreur que ces deux dernières années, mais son équipe des Suns est enfin bien classée à l’Ouest, dans le Top 4, avec deux fois plus de victoires que de défaites (22 victoires pour 11 défaites).

« Il a encore prouvé qui il est », conclut Dario Saric. « Il peut scorer, il peut passer, il peut tout faire. Le ciel est la limite pour lui. S’il continue à jouer à ce niveau, ça serait incroyable mais j’espère qu’il va le faire car on va gagner nos matchs. »

Prochaine étape pour les Suns avant le break, un déplacement ce mercredi à Los Angeles pour y affronter les Lakers de LeBron James : « J’ai hâte d’y être », envoie déjà Booker… Nous aussi !