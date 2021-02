Happy Birthday | Le meilleur de Luka Doncic cette saison

Après un début de saison où il était en difficulté, maladroit et moins inspiré, Luka Doncic a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines, en multipliant les sorties de haut niveau. De quoi susciter à nouveau des comparaisons flatteuses, avec Larry Bird notamment.

Le Slovène de Dallas, encore très jeune, affiche des statistiques énormes et accumule les récompenses en seulement trois saisons dans la ligue : rookie de l’année en 2019, double All-Star, présent dans la First All-NBA Team en 2019/2020 et quatrième aux votes du MVP en 2020.

Bref, l’ancien du Real Madrid, qui fut une star en Europe, est désormais un poids lourd de la NBA. Un des meilleurs joueurs du monde tout simplement, qui possède toute la panoplie : les chiffres, les actions spectaculaires et les paniers décisifs.