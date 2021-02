Steve Nash nuance les comparaisons avec Luka Doncic

Comme le duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis a rapidement été comparé à celui formé par Steve Nash et Dirk Nowitzki chez les Mavericks, par Mark Cuban lui-même, le jeu de miroir a logiquement été fait entre le Slovène et le Canadien, double MVP de la ligue en 2005 et 2006.

L’ancien intérieur allemand avait même déclaré, en février 2019, que « Luka Doncic, c’est Steve Nash en plus grand ». Qu’en pense l’ancien meneur de jeu des Suns ? Lui qui n’avait pas hésité à être également très élogieux à la même époque envers le prodige de Dallas.

« Luka est un des talents les plus excitants de l’histoire », affirme le coach des Nets au New York Post, avant leur duel ce dimanche soir. « Est-ce que je me vois en lui ? Si je faisais 2m03 et 104 kilos, oui. C’est une différence énorme, quand on ne fait que 1m90 et 88 kg. »

Les deux joueurs partagent des qualités similaires à la passe, dans la vision du jeu et dans le shoot extérieur. Mais l’ancien du Real Madrid est bien plus scoreur et gourmand offensivement que Nash, en plus d’avoir des caractéristiques physiques beaucoup plus imposantes.

« C’est une telle arme d’avoir une taille pareille, d’avoir des mensurations physiques comme ça. En plus du sens du jeu et de sa personnalité », poursuit le Hall of Famer. « Très jeune, il est déjà capable de prendre les commandes d’un match NBA. Son répertoire technique est vraiment unique. C’est un joueur spécial, même dans l’histoire de la ligue. »