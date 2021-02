Nouvelle co-propriétaire de l’Atlanta Dream, Renee Montgomery remercie LeBron James

C’est fait, la WNBA a réussi à se débarrasser de Kelly Loeffler, co-propriétaire de l’Atlanta Dream, et ancienne élue républicaine qui s’était opposée au mouvement « Black Lives Matter ». Ses propos avaient choqué ses joueuses, mais aussi tout le milieu sportif, et depuis vendredi, la franchise a un nouveau propriétaire.

Ou plutôt des co-propriétaires puisque la franchise est désormais détenu par Larry Gottesdiener et Suzanne Abair, dirigeants d’une entreprise spécialisée dans l’immobilier, et surtout Renee Montgomery, ancienne joueuse du Dream, double championne WNBA avec le Lynx. C’est la première fois qu’une ancienne joueuse devient co-propriétaire et dirigeante d’une franchise.

Après avoir pris sa retraite pour se consacrer au mouvement Black Lives Matter, Montgomery avait exprimé l’idée de monter un projet pour racheter la franchise. Une idée qui avait séduit LeBron James, au point de vouloir s’investir dans ce projet de rachat.

« Son tweet m’avait interpellé, et je m’étais dit que ça pouvait donc être possible. Je l’avais appelé après son tweet, et il m’avait dit : « Si vous êtes sérieux, j’en suis ! Dites-moi juste vers qui se tourner, ou ce qu’il faut faire pour passer à la prochaine étape ». Et l’étape suivante, c’était Cathy » raconte Montgomery.

« Est-ce que tout ça aurait pu avoir lieu si je m’étais contenté de jouer et de la fermer ? »

Cathy, c’est Cathy Engelbert, la patronne de la WNBA. Elle a encouragé le projet, et l’ancien joueuse a pu sereinement aller au bout de ses idées, et la voilà co-propriétaire d’une franchise pour laquelle elle jouait encore il y a encore quelques mois. « Je ne serais pas entrain de vous parler si ça n’avait pas été pour ce groupe… Ils ont été simplement bienveillants dans le sens où ils ont dit : « OK, laissez-moi regarder ce que je peux faire ». Ils étaient constamment là pour moi, et c’est à ça que ressemble une communauté… Ce n’est que ça. Ils ont vu mon projet et ma vision derrière tout ça, et ils ont tous voulu m’aider. »

LeBron l’a évidemment félicité, et alors qu’il répondait aux attaques de Zlatan Ibrahimovic, la star des Lakers a rappelé ceci : « Est-ce que tout ça aurait pu avoir lieu si je m’étais contenté de jouer et de la fermer ? »