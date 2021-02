Steve Kerr a revu son jugement sur le « Challenge »

Comme plusieurs de ses homologues (Erik Spoelstra par exemple), Steve Kerr n’était pas vraiment fan du « Challenge » pour les coachs. Mise en place par la NBA à partir de la saison 2019-2020, cette possibilité permet désormais aux entraîneurs de contester une décision arbitrale (dans certains cas de figure précis) à condition d’avoir encore un temps-mort.

Si le « Challenge » est accepté, l’équipe qui en a fait la demande voit l’erreur arbitrale réparée. Si celui-ci est refusé, l’équipe en question perd son temps-mort.

Après une saison sans enjeu en 2019-2020 à l’issue de laquelle Golden State a terminé bon dernier de sa conférence, Steve Kerr ne découvre vraiment que maintenant l’utilité de ce recours.

« En fait, j’aime bien ça maintenant », a-t-il déclaré dans l’émission « Tolbert, Krueger & Brooks ». « Nous avons compris que nous pouvons mieux déterminer quand et comment l’utiliser. L’année dernière, nous avions le pire bilan de la ligue, donc on se retrouvait à -15 dès le deuxième quart-temps. Le jeu nous échappait déjà, et on se disait : Il faut l’utiliser car ce match pourrait être terminé à la mi-temps si on ne fait rien. Cette année, parce que nous sommes compétitifs, nous avons réalisé qu’il valait mieux le garder pour la fin. Laisser ça pour la fin du match. A moins que Steph (Curry) ou Draymond (Green) ne commettent une quatrième faute en début de deuxième mi-temps, ce qui vous permettrait de garder l’un de vos meilleurs joueurs. Sinon, mieux vaut le garder pour la fin du match ».

Démêler le « Dray » du faux

Sur ses deux derniers « challenges », Steve Kerr a eu gain de cause. A deux reprises, c’est Draymond Green qui a imploré son coach de l’utiliser, pour lui éviter une quatrième faute au tout début du troisième quart face aux Cavs puis sur une sortie de balle à 5 minutes de la fin, impliquant à nouveau l’intérieur des Warriors.

Pour autant, plus que les gesticulations de Green, Steve Kerr peut également se fier à son assistant Chris DeMarco, désormais concentré sur cette tâche.

« Disons que Draymond devait en être à 0/8 la saison dernière. Il hurlait « revoyez l’action, revoyez l’action ! » Et on regardait le grand écran et on le voyait écraser l’épaule de son adversaire », a rappelé Kerr avec un grand sourire. « L’autre facteur qui nous aide cette année est que nous avons un moniteur juste derrière le banc. Chris DeMarco examine chaque action immédiatement. L’année dernière, on regardait littéralement le grand écran. On n’avait pas beaucoup d’angle ni assez de temps pour faire appel de la décision ».