Ne dites surtout pas à LeBron James qu’il doit se reposer !

Anthony Davis n’est plus là, et Frank Vogel n’a pas d’autre choix que de tirer sur la corde de LeBron James. A plus de 36 ans, le quadruple champion NBA joue près de 39 minutes par match depuis la blessure de son coéquipier, et cette nuit, il a été contraint de rester 43 minutes sur le terrain en raison de la prolongation. En février, aucun joueur NBA ne joue plus que LeBron !

Une débauche d’énergie qui ne porte par ses fruits puisque les Lakers restent sur trois revers de suite. Résultat, ne serait-ce pas le bon moment pour reposer LeBron et se concentrer sur les playoffs qui débuteront en mai ?

« Cela fait 5, 6 ou 7 ans que j’entends que LeBron a besoin de prendre du repos »

« Toute cette histoire comme quoi LeBron a besoin de plus de repos et que je devrais en prendre davantage a pris plus d’ampleur qu’elle ne le mérite » assure la star des Lakers. « Je n’en ai jamais parlé. Je n’en parle pas. Je n’y crois pas. On a tous besoin de davantage de repos. On a vite repris après la saison passée. On aimerait tous avoir plus de repos. Mais je suis là pour bosser. Je suis là pour pointer et être présent pour les coéquipiers. Si je suis blessé ou que je ne me sens pas bien, alors on en causera. »

Malgré ce discours, Frank Vogel reconnaît qu’il doit « continuer de trouver des moyens d’alléger la charge de travail » de son joueur vedette. Pourquoi pas en lui donnant une journée de repos ce mardi. D’ici le All-Star Game, les Lakers auront un calendrier chargé. Dès mercredi, ils défient le Jazz, puis les Blazers vendredi. Dimanche, ce sera les Warriors, puis les Suns mardi. Le lendemain, ce sera plus cool avec les Kings.

« On évalue tout ça avec lui, et on le fait match après match » poursuit Vogel. « On verra… On va se réunir avec le staff médical, puis avec LeBron et on verra comment il se sent, et on verra à quoi ressemble sa surcharge de travail, et on prendra des décisions à chaque match. »

Un mardi à la maison

Le plus important, c’est que LeBron lui-même ne se mette pas dans le rouge. Mais à 36 ans, il connaît son corps mieux que personne. « Je n’ai que des gens francs autour de moi, mais je suis aussi honnête avec moi-même. Ma passion pour le basket et le fait d’être disponible pour mes coéquipiers sont plus importants que tout » répète-t-il. « Je ne vais pas me forcer. Je vais simplement jouer et faire mon boulot. Mais il y a toute cette histoire qui tourne… alors que je n’ai jamais demandé de repos ou du temps. On en est arrivé à un point où ça ne vient même pas de moi. Cela fait 5, 6 ou 7 ans que j’entends que LeBron a besoin de prendre du repos. Mais je reste costaud. Je n’ai pas besoin d’un mot d’excuse, et je n’en cherche pas. Mon boulot, c’est de jouer quand je suis en bonne santé. »

Mais au final, quand se repose-t-il ? « Là, en ce moment, quand je vous parle. Je me repose quand je suis dans ma voiture et que je rentre chez moi. Je me repose quand je suis à la maison. Et demain, je vais me reposer. »