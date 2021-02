Les Bucks et le retour du public ? Chi va piano, va sano

Les Bucks ont obtenu l’autorisation d’ouvrir leur salle au public, et le Milwaukee Health Department a fixé la jauge à 10% de remplissage du Fiserv Forum. C’est à partir de ce soir, pour la réception des Raptors, mais les dirigeants ont décidé d’y aller progressivement.

Selon NBA.com, seuls 250 spectateurs seront ainsi autorisés ce soir à assister à la rencontre, et il s’agira de proches des joueurs et d’invités. Jeudi, pour la deuxième manche entre les deux équipes, ils seront 500, toujours des proches et des invités. Vendredi, pour la venue du Thunder, il y aura 750 spectateurs, et toujours pas de places en vente.

Et finalement, ce n’est que dimanche, pour la réception des Kings que les Bucks ouvriront leurs portes pour accueillir 1 800 spectateurs, soit 10% de la capacité totale de leur salle.

« Nous sommes plus que ravis d’accueillir à nouveau nos supers fans aux matchs des Bucks, même dans une capacité limitée », a déclaré Peter Feigin, le président des Bucks. « Bien que nous soyons toujours au milieu d’une pandémie et que nos vies ne soient pas revenues à la normale, c’est une étape positive pour les Bucks et la ville. »