Kevin Durant va bien reprendre face aux… Warriors

Bonne nouvelle pour les Nets puisque Kevin Durant a obtenu le feu vert de la NBA pour reprendre l’entraînement ce vendredi, et il sera en tenue samedi soi. Cette reprise ne sera pas comme les autres puisqu’il défiera son ancienne équipe, les Warriors.

Ce sera au Chase Center, la nouvelle enceinte de la franchise, et ce n’est plus à Oakland mais à San Francisco que les coéquipiers de Stephen Curry jouent à domicile. Kevin Durant n’y a jamais joué, et même s’il n’y aura pas de public, le New York Times révèle que les dirigeants ont prévu de lui rendre hommage avec une vidéo, le quotidien rapportant que Kevin Durant y aura aussi droit la saison prochaine quand le public sera, on espère, autorisé à revenir dans la salle.

À propos de cette revanche entre les Nets et les Warriors, un absent de marque : DeAndre Jordan. Steve Nash a expliqué que son pivot était forfait pour « des raisons personnelles ».