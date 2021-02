Les Knicks vont bientôt accueillir du public

Un peu partout en NBA, les salles commencent à ouvrir, et la plus mythique des enceintes a obtenu l’autorisation d’accueillir du public. Les dirigeants des Knicks, propriétaires aussi des Rangers (NHL), viennent d’annoncer que le maire de New York avait autorisé la venue de 2 000 spectateurs au Madison Square Garden.

Ce ne sera pas pour tout de suite puisque le premier match devant public est prévu pour le 23 février, pour la venue des Warriors et de Stephen Curry. C’est le signe que la situation sanitaire s’améliore à New York, et sans doute que les Nets pourront également bientôt recevoir du public.