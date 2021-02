[Programme du soir] Les Bucks continuent leur périple à l’Ouest en passant par Phoenix

Avant ça, on aura droit à un joli affrontement entre les Mavericks et les Hawks, dès 01h30, avant que Brooklyn ne défie Indiana. Ce sera à suivre à partir de 02h00, sur beIN Sports Max 4.

Dans le même temps, Memphis va essayer de se relancer face à Charlotte alors que Karl-Anthony Towns devrait être de retour pour les Wolves, toujours à 02h00, qui accueille les Clippers. Les Pelicans sont de leur côté à Chicago à partir de 03h00, quand les Lakers bouclent la soirée avec la réception du Thunder, à 04h00.

Pour faciliter les commentaires sur le programme, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante : https://www.basketusa.com/commentaires/?618037/ et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.