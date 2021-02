Lauri Markkanen pourrait manquer un mois !

Les années se suivent et se ressemblent pour le malheureux Lauri Markkanen puisque l’IRM passée dimanche a révélé une entorse acromio-claviculaire, et son absence est estimée entre deux et quatre semaines. Dans le pire des cas, l’intérieur des Bulls ne reviendra que pour la deuxième partie de saison.

Touché à l’épaule droite vendredi face au Magic, Lauri Markkanen rejoint un autre grand malheureux à l’infirmerie, puisque Wendell Carter Jr soigne une blessure à la cuisse, et il en a aussi pour un mois. Billy Donovan perd son deuxième marqueur, à 19 points de moyenne, et il va donc devoir continuer de bricoler.

Dans la deuxième manche face au Magic, il s’était surtout appuyé sur Pat Williams et le duo Gafford/Young pour jouer près du cercle. Ce sera léger pour attaquer les prochains matches, et tenter de se rapprocher du Top 8 à l’Est.