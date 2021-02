Brooklyn se renforce sous les panneaux avec Noah Vonleh

A la recherche de taille et de muscle depuis le transfert de Jarrett Allen aux Cavaliers, les Nets ont trouvé leur bonheur puisque The Athletic annoncent qu’ils ont finalement jeté leur dévolu sur Noah Vonleh, l’ancien intérieur des Blazers et des Wolves. Polyvalent, Vonleh avait effectué la présaison avec les Bulls avant d’être coupé après avoir été testé positif au Covid-19. C’était il y a près de deux mois, et aujourd’hui il est en parfaite santé.

S’il n’a que 25 ans, Noah Vonleh a déjà beaucoup voyagé puisque Brooklyn sera sa 7e franchise en sept ans. Il était d’ailleurs passé par New York il y a deux ans, et il y avait réussi sa meilleure saison avec 8.4 pts et 7.8 rbds de moyenne pour 57 titularisations.