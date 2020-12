La double peine pour Noah Vonleh : malade et coupé

Absent face aux Rockets dimanche soir, Noah Vonleh était placé à l'isolement par les Bulls parce qu'il venait d'être testé positif au Covid-19, et finalement, on ne le verra pas sous le maillot de Chicago. Les dirigeants ont annoncé qu'il était coupé, et l'ancien intérieur des Blazers et des Wolves se retrouve à nouveau free agent.

"Malheureusement, j'ai été testé positif au Covid, et mon passage aux Bulls se termine" écrit Noah Vonleh sur les réseaux sociaux. "Je remercie la franchise pour tout. Même si ce fut court, j'ai apprécié d'avoir cette opportunité. Heureusement, je me sens bien, et j'ai prévu de bosser pour décrocher une nouvelle chance une fois que je serai autorisé à rejouer."

Le protocole sanitaire de la NBA le place à l'isolement pour dix jours, et la saison régulière aura débuté lorsqu'il pourra retrouver les terrains. Pas l'idéal pour trouver une équipe.