LeBron James et les Lakers ont besoin d’une double prolongation pour repousser les Pistons

Battus par les Pistons à Detroit à la fin janvier, les Lakers entament sérieusement leur deuxième confrontation face à la troupe de Dwane Casey, qui débarque à Los Angeles privée de Blake Griffin, Derrick Rose et Wayne Ellington. LeBron James et Dennis Schröder perdent certes des ballons sur de grossières erreurs techniques mais Los Angeles prend le premier avantage tout de même (12-5).

Les Pistons reviennent à hauteur avec Jerami Grant mais Sekou Doumbouya (titulaire) ne peut rien faire face à Davis qui claque un dunk puis Schröder qui le dépose en ligne de fond. Davis inscrit 12 points dans la période mais c’est pourtant Detroit qui remporte ce premier quart d’une courte tête (29-27), alors que LA compte déjà 8 turnovers…

Des Pistons qui ne décrochent pas

LeBron James claque un dunk à deux mains pour égaliser après une perte de balle des Pistons, cette fois-ci. Les Lakers ont le vent en poupe avec Kyle Kuzma qui trouve son rythme et score 10 points en 2e quart. Avec Schröder qui se réveille aussi au scoring, et quatre joueurs à 10 points ou plus à la pause, Los Angeles fait un break (63-54). La seule bonne nouvelle pour les Pistons est le match parfait de Svi Mykhailiuk, à 11 points en 12 minutes.

Ça commence mal pour Detroit en troisième quart avec Plumlee qui se fait piquer le cuir d’entrée par James. Les Lakers continuent leur course en tête mais ils n’arrivent pas non plus à se dégager complètement de Pistons accrocheurs, à l’image de Josh Jackson et Isaiah Stewart, en sortie de banc pour Detroit. L’écart monte à 17 points (80-63) mais les Pistons terminent mieux la période et restent à distance (88-78).

Josh Jackson trouve la cible à deux reprises et Detroit est sur le chemin du retour. En face, James va claquer un dunk pour remettre de l’ordre dans la maison, mais ces Pistons ne veulent décidément pas mourir alors que Plumlee et Wright vont piquer des rebonds offensifs dans les mains californiennes. La fin de match est indécise avec Detroit à -2 dans la dernière minute. James et les Lakers ratent plusieurs tirs et ça laisse la porte ouverte pour l’égalisation de Jackson qui arrache la prolongation (106-106).

LeBron s’occupe de tout

Les Pistons prennent deux fois l’avantage à +4, et auraient même pu le creuser davantage mais les Lakers peuvent compter sur leur superstars pour revenir. Davis s’impose au contre et Alex Caruso rentre un 3-points clutch avant que James vienne égaliser à 116 partout. Grant peut offrir la victoire à Detroit mais son floater ne trouve pas le nylon…

Dans la deuxième prolongation, Grant montre encore l’exemple avec deux paniers en agressivité vers le cercle mais Davis et James font le métier à 3-points. Les Lakers prennent +4 avec plus d’une minute à jouer. James rentre un ultime stepback à 3-points pour atteindre 33 unités et sceller la victoire des Lakers, plus compliquée que prévue (135-129).