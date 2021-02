[Programme du soir] Knicks – Blazers à suivre à partir de 19h00

À 23h00, les Kings seront opposés aux Nuggets (beIN Sports 1) alors que les Nets se déplaceront à Philadelphie, sans Kevin Durant ni Kyrie Irving, à partir de 02h00 du matin.

On suivra avec attention le duel Hawks – Raptors à la même heure, ainsi que le derby texan, Rockets – Spurs.

À 02h30, Dallas a l’occasion de se venger de Golden State, tandis que Zion Williamson et les Pelicans font face à Ja Morant et les Grizzlies à partir de 03h00. Enfin la nuit se finira au Staples Center, à 04h00.

