Paniers en carrière : LeBron James dépasse Wilt Chamberlain

Ce n’était clairement pas une soirée comme les autres pour LeBron James. Face aux Nuggets, le quadruple MVP ne s’est pas contenté de réussir son 96e triple-double en carrière puisqu’il a aussi grimpé au classement des paniers inscrits en carrière. C’est avec un petit lay-up en premier quart-temps que le « King » est devenu le numéro 3 de ce classement, dépassant Wilt Chamberlain qui avait inscrit 12 681 paniers en carrière.

Auteur de 27 points, 10 rebonds et 10 passes, LeBron James a désormais inscrit 12 691 paniers en carrière, et il n’est plus devancé que par Karl Malone (13 528 paniers) et Kareem Abdul-Jabbar (15 837 paniers). Les deux mêmes qui le devancent au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire.

« Être associé à une légende comme Wilt Chamberlain compte vraiment pour moi » a réagi la star des Lakers après la rencontre. « C’est quelqu’un dont j’étudiais le jeu en grandissant. Wilt est incontournable. »

En regardant les chiffres de plus près, on s’aperçoit que Wilt Chamberlain avait atteint les 12 681 paniers en 14 saisons, avec des années entre 5 et 20 paniers par match en moyenne. Certes, LeBron James est en NBA depuis 18 ans, mais sa régularité est bluffante. Depuis son année rookie, il tourne chaque année entre 8 et 11 paniers par match en moyenne. Sa moyenne en carrière est de 9.86 paniers par match, et à ce rythme, il aura besoin de 86 matches pour dépasser Karl Malone. Il devrait y parvenir la saison prochaine si tout va bien.

En revanche, Kareem Abdul-Jabbar paraît intouchable puisque LeBron James devra tourner à près de 10 paniers par match pendant 321 matches pour le dépasser. Soit près de quatre ans…