Désormais, Rudy Gobert prend les critiques comme un compliment

Entre le Covid-19, la suspension de la saison, la colère de Donovan Mitchell, mais aussi son nouveau contrat et les critiques du Shaq, Rudy Gobert vient de vivre onze mois pas comme les autres. Pour The Athletic, il revient sur cette année faite de très hauts et de très bas, et notamment sur les critiques. En fait, c’est « l’histoire de ma vie » résume-t-il. « Depuis mon plus jeune âge, c’est comme ça. Personne n’imaginait que je pourrais être un joueur NBA, ou un titulaire, ou être capable de devenir un leader de mon équipe. Donc depuis toujours, c’est un peu l’histoire de ma vie, et c’est quelque chose que j’accepte. »

Et puis, c’est parce qu’il est devenu meilleur défenseur de la NBA, All-Star et désormais l’un des joueurs les mieux payés au monde qu’on parle davantage de lui, et que dans le lot, il y a des critiques. « Plus vous devenez bon, plus on parle de de vous » poursuit-il. « Et plus les gens vont louer vos qualités, vous adopter ou vous critiquer. Donc, d’une certaine façon, j’ai plus ou moins décidé de prendre n’importe quelle critique comme un compliment. Regardez LeBron. Il était le joueur le plus critiqué de notre génération alors qu’il est celui qui a le plus accompli de choses. Donc je dirais que lorsqu’on commence à bien jouer, beaucoup de gens vous critiquent et beaucoup disent du bien. »

Avec l’âge, Gobert a appris à gérer au mieux ça, et même si parfois il répond encore de manière cinglante sur les réseaux sociaux, il a choisi de laisser glisser les critiques. « Cette année, vous savez, je crois que j’ai décidé de placer toute ma concentration sur le fait d’être le meilleur Rudy possible, et qu’on soit le meilleur Jazz possible. (…) On ne peut pas laisser ça nous nuire… J’ai vraiment l’impression que cette année, dans notre équipe, nous sommes toujours concentrés et déterminés sur le fait que nous ne laissons rien de tout ça nous affecter. »