Premiers examens rassurants pour Marcus Smart

Tout Boston a eu très peur lorsque Marcus Smart n’a pas pu prendre sa seconde impulsion face à Montrezl Harrell, et lorsque le « combo guard » celte a dû quitter le terrain sans pouvoir s’appuyer sur sa jambe gauche.

Les Celtics avaient rapidement annoncé un problème musculaire mais on attendait les résultats de l’IRM sur le mollet de « l’âme » de l’équipe. Et les premiers retours sont rassurants puisque The Athletic annonce que Marcus Smart ne souffre finalement que d’une « simple » élongation musculaire.

Il ne devrait donc pas être absent trop longtemps, ESPN parlant d’une à deux semaines à attendre avant un retour.