NCAA : Jalen Johnson déjà candidat pour le dunk de l’année

Si Duke ne réalise pas la meilleure campagne de son histoire (6 victoires pour 5 défaites), les Blue Devils ont tout de même de sacrés talents en leur sein.

Le freshman Jalen Johnson monte en puissance et se porte en déjà candidat pour le dunk de l’année, dès le mois de janvier, avec une superbe envolée face à Clemson. Lancé pleine balle sur l’aile droite, il a postérisé le pauvre PJ Hall qui passait par là.

A 12 points, 7 rebonds de moyenne cette saison, Johnson réalise une très belle saison, troisième option offensive de Duke. Il a notamment été décisif mercredi dernier face à Georgia Tech, et très polyvalent avec 18 points, 6 rebonds, 3 interceptions, 2 passes et 2 contres, pour mettre fin à une série de 3 défaites de rang des Diables.

