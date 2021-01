Arbitrage : une soirée historique pour Natalie Sago et Jenna Schroeder

Ancienne joueuse, Jenna Schroeder était devenue en 2019 la sixième femme à arbitrer en NBA, et ce soir, elle va entrer dans l’histoire. ESPN annonce ainsi que Jenna Schroeder et Natalie Sago vont arbitrer la rencontre entre le Magic et les Hornets, et c’est la première fois dans l’histoire NBA que le trio arbitral sera majoritairement féminin.

Cette année, on dénombre cinq femmes en NBA puisque Simone Jelks a rejoint Jenna Schroeder, Natalie Sago, mais aussi Lauren Holtkamp-Sterling et Ashley Moyer-Gleich.

La pionnière se nommait Violet Palmer et elle était devenue la première femme arbitre en 1997 lors d’une rencontre entre Vancouver et Dallas. En 2014, elle était aussi devenue la première à arbitrer un All-Star Game.